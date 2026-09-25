Разом із треком артисти презентували лірик-відео, зняте у студії звукозапису. Воно вже доступне на ютуб-каналах Jerry Heil та ОЕ.

Над композицією музиканти почали працювати ще у 2024 році. Саме тоді Jerry Heil запропонувала Вакарчуку записати спільну пісню. Проте робота над нею затягнулася на кілька років – артисти поверталися до композиції, змінювали її звучання та шукали варіант, який їх обох влаштовував.

Jerry Heil пояснила, що вони зі Святославом Вакарчуком не хотіли створювати просто черговий трек. Натомість прагнули записати пісню, яка не втратить актуальності з часом.

"Дві весни" – це пісня про любов, яка не зникає попри відстань, час і неможливість бути поруч.

Вона присвячується всім, хто змушений кохати на відстані, всім тим, хто не зміг витримати цю відстань і особливо – всім, хто з останніх сил любить, не здається і вірить, що скоро настане той день,

– зізнається Jerry Heil.

Святослав Вакарчук & Jerry Heil – "Дві весни": дивіться відео онлайн

Що цікаво, Jerry Heil зі Святославом Вакарчуком пов'язує давня історія. Вона почалася ще у 2016 році, коли Jerry Heil була ютуб-блогеркою та записувала кавери. Тоді Вакарчук звернув увагу на її виконання пісень "Океану Ельзи" з альбому "Без меж" і поділився відео у своїх соцмережах.

Святослав Вакарчук відреагував на кавери Jerry Heil / Скриншот з мережі

Після цього вони почали листуватися: Jerry Heil надсилала музикантові свої перші демозаписи, а він давав їй свої коментарі.

До речі, "Дві весни" – не перша спільна робота артистів. У 2024 році Jerry Heil разом із KOLA, YAKTAK та SHUMEI долучилася до нової версії пісні "Той день", яку випустили до 30-річчя "Океану Ельзи".

Додамо, що нещодавно співачка Злата Огнєвіч випустила англомовний трек, над яким працювала понад рік.