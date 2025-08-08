Jerry Heil и YARMAK представили клип на песню "З якого ти поверху неба?", премьера которой состоялась еще в мае. Трек сразу полюбился слушателям и стал вирусным в тикток.

Клип можно посмотреть на официальном ютуб-канале Jerry Heil, передает Show 24. Режиссером видеоработы выступила Валерия Фадеева, а в съемках приняли участие известные украинские актеры.

В сети песню "З якого ти поверху неба?" называют "гимном всех влюбленных". Jerry Heil поделилась, что среди людей, которые снимают видео под звук в тикток, есть и военные, которыми она искренне восхищается и гордится.

5 сентября исполнится два года с момента рождения идеи фита с YARMAK. Я отправила это демо Александру с уверенностью, что это не его настроение. И даже не решалась представить, что сочетание нашего видения создаст песню, которая станет "их песней" для стольких влюбленных пар, которые любят до боли,

– призналась певица.

Режиссер Валерия Фадеева рассказала, что хотела передать ощущение, которое у нее возникло, когда услышала первую демку песни. Она призналась, что с тех пор каждый раз плачет, когда слушает этот трек, хотя не является сентиментальным человеком.

Это кино о любви, в которой каждая счастливая минута вместе ощущается как обратный отсчет. Он начинается, когда ты встречаешь своего человека. И с того момента каждая прекрасная минута вместе – это еще одна минута, которой уже не вернуть. И живет надежда, что вы встретитесь снова,

– прокомментировала режиссер.

Для рэпера YARMAK – это личная история. Во время полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины и сейчас является командиром роты 412-го отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

Моя семья как никто знает, что такое любовь на выходных. Короткий момент счастья и боль разлуки, с пониманием того, что эта встреча может быть последней. Это история, которую проживают сейчас сотни тысяч семей и это пример искренней чистой любви, живущей несмотря на тяжелые испытания,

– сказал военнослужащий.

Jerry Heil и YARMAK – "З якого ти поверху неба?": смотрите видео онлайн

Кто снялся в клипе?

В клипе снялись украинские актеры Анастасия Нестеренко и Константин Темляк, которые являются мужем и женой в реальной жизни. Для них это первая совместная съемка в статусе супругов.

Для Константина, кроме того, – это первая съемка после того, как он пополнил ряды Вооруженных Сил Украины. Клип снимали, когда военнослужащий был в отпуске.

"Мы с Костей очень уважаем Яну и Александра как артистов. То, что они транслируют, их ценности, какую музыку пишут. Я постоянно слушаю их песни в машине и подпеваю. Костя рассказывал, что треки Яны и Александра постоянно звучат в машине, когда они едут на боевые", – поделилась Анастасия Нестеренко.

