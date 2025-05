JJ победил на Евровидении: о чем песня Wasted Love и почему ее называют скандальной

В швейцарском Базеле отгремел финал Евровидения-2025. Победителем 69-го песенного конкурса стал представитель Австрии – JJ (Йоханнес Пич). Певец выступил с песней Wasted Love, которая получила больше всего баллов от жюри и зрителей.

JJ был одним из фаворитов нынешнего Евровидения. Но еще до того, как конкурс стартовал в Швейцарии, вокруг исполнителя разгорелся скандал. Show 24 расскажет детали.

Кто создал песню Wasted Love

Wasted Love – это попсингл Йоханнеса, авторами которого стал он, Томас Турнер и Теодора Шпирич. Еврофаны уже знают последнюю соавтора, ведь Тея представляла Австрию на Евровидении-2023 и приобщалась к созданию песни Who the Hell Is Edgar?

Композиция вдохновлена личным опытом исполнителя. Он создавал трек в студии вместе с Теодорой, они совместно написали текст и музыку. Продюсер Томат Турнер добавил меланхоличных нот.

Эта песня идеально отражает мой опыт неразделенной любви. Есть уникальный вид разбитого сердца, когда ты имеешь так много любви, которую хочешь отдавать, но ей негде приземлиться. Такое ощущение, будто плывешь морем на хрупком бумажном кораблике; хватаешься за любую крошку надежды, только чтобы наблюдать, как она растворяется под тобой. И все же в этой наивной преданности есть что-то бесспорно прекрасное. Потому что, в конце концов, просто способность любить – хоть бы как бесполезно – это прекрасная вещь сама по себе,

– описывал Йоханнес.

Жанр композиции – медленная попопера, которая в финале переходит в техно-бит. Это неожиданное окончание было идеей самого JJ.

JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн

Кем вдохновлялся JJ при создании трека и почему здесь присутствует Россия

В интервью АРА исполнитель рассказал, что он восхищается Мэрайей Кэри и Арианой Гранде. Они были его вдохновением для поп-пассажей конкурсного трека. Для оперной части песни его образцами служили Мария Каллас и Анна Нетребко – российская оперная певица.

Анна Нетребко несколько раз встречалась с Путиным, в 2008 получила из его рук звание "народная артистка России". В декабре 2014 года певица передала сертификат из личных средств на 1 миллион рублей российскому коллаборационисту Цареву на помощь Донецкому оперному театру, что в то время уже не был под контролем Украины.

В ответ Царев вручил артистке флаг террористов – они сделали совместное фото. Нетребко тогда заявляла, что она вне политики, а просто хочет поддержать искусство.



Анна Нетребко / Коллаж Show 24

В начале 2022 года с Анной Нетребко начали разрывать контракты и бойкотировать ее концерты. Поэтому она поспешила осудить полномасштабное российское вторжение. В 2023 году Украина внесла ее в санкционный список.

В 2006 году Анна Нетребко получила гражданство Австрии. Вероятно, она проживает в Вене. В то же время у нее остается гражданство страны-агрессора. Сейчас Нетребко начинает возвращаться в программы за рубежом. Планируется ее выступление в Королевской опере в Лондоне.

JJ был подписан на Анну Нетребко в инстаграме, ставил вподобайки на ее сообщения. Впоследствии артист отписался от россиянки и больше не комментировал свое восхищение ею.



JJ был подписан на Нетребко / Фото из соцсети Х



К слову, украинское национальное жюри отдало JJ 1 балл, а зрители – 6 баллов.

Добавим, Йоханнес Пич родился в Вене, ему 24 года. Детство парня прошло в Дубае, в 2016 году он с семьей вернулся в Австрию. Сейчас учится классической музыки в Венском университете музыки и исполнительского искусства. Участвовал в постановках в Венской государственной опере. Ранее мы рассказывали, что надо знать о триумфаторе Евровидения-2025.