Юлия Санина показала своего мужа, который уехал из Украины, и публично призналась в любви

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко редко показывают свою личную жизнь публике, однако на этот раз певица сделала исключение.

В инстаграме артистка поделилась редкими совместными фото с мужем и посвятила ему теплые слова по случаю особой даты.

4 сентября Юлия Санина и Валерий Бебко отмечают 15-ю годовщину свадьбы. В публикации артистка не только упомянула о годовщине свадьбы, но и поделилась теплыми словами в адрес мужа.

15 лет назад мы официально стали семьей. Люблю тебя, мой Валерий Бебко. Спасибо за нашу семью, сына, музыку, приключения, испытания… за жизнь, о которой я мечтала,

– написала Юлия Санина.

К посту певица добавила несколько редких фотографий с мужем.

Интересно, что их творческий путь тесно переплетен с личным. Санина рассказала, что рок-группа The Hardkiss также отмечает 15-летие. Свой дебютный клип на трек Babylon молодожены впервые представили гостям прямо на собственной свадьбе.

Будущие супруги познакомились еще в те времена, когда Валерий работал на музыкальном телеканале MTV Украина. Тогда юная Юлия пришла туда в качестве журналистки, чтобы взять у него интервью. Эта встреча стала судьбоносной: пара начала общаться, создала дуэт Val & Sanina, а впоследствии основала The Hardkiss. Свой роман влюбленные долго держали в секрете от публики, но в 2011 году они сыграли свадьбу. Уже в 2015 году в семье появился сын Даниил, которому 21 ноября исполнится 11 лет.

После начала полномасштабного вторжения звездная пара переехала за границу. Поскольку Валерий и Юлия почти не рассказывают о личной жизни, в сети начали говорить об их возможном разводе. Однако певица в очередной раз опровергла эти слухи.

К слову, накануне 10-летия брака отпраздновали певица Наталья Карпа и ее муж-военный.