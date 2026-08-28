Юрий Никитин впервые показал сестру после 10 лет ссоры и публично встал на ее защиту

Известный украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин удивил поклонников неожиданным семейным контентом. Шоумен опубликовал редкие кадры со своей родной сестрой Светланой, с которой ранее не поддерживал никаких связей.

Знаменитость опубликовал совместное фото с родственницей в своем инстаграме. Однако вместо комплиментов Никитин столкнулся с неожиданной реакцией публики. Некоторые пользователи сети начали оставлять нежелательные комментарии и критиковать внешность женщины. Продюсер не стал молча терпеть подобную травля близкого человека и открыто встал на ее защиту.

Он публично поддержал сестру, оставив под снимками короткую, но очень трогательную запись:

Моя дорогая сестра, ты прекрасна! Очень сильно тебя люблю,

– обратился к Светлане знаменитость, чтобы дать отпор недоброжелателям.



Сестра Юрия Никитина / Фото из инстаграма

К слову, сестра, которая старше Юрия на 15 лет, крайне редко появляется в его публичном пространстве. Долгое время родственники вообще не поддерживали связь: из-за определенных жизненных обстоятельств и недоразумений брат с сестрой не общались целых десять лет. К счастью, впоследствии им все же удалось оставить обиды в прошлом и восстановить теплые семейные отношения.

Даже после развода со своей женой Юрий Никитин продолжает поддерживать с ней теплые отношения и проводить время вместе с детьми.