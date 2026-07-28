Поводом для долгожданной встречи стал день рождения младшей дочери Серафимы, которой исполнилось 12 лет. По этой причине вся семья собралась на праздничный завтрак. На своей странице в инстаграмме Горбачева рассказала, что имеет особую традицию – готовить для детей столько сюрпризов, сколько им исполняется.

На этот раз все началось с красивого букета, а остальные подарки именинница искала во время увлекательного семейного квеста.

День рождения дочери Серафимы / фото из инстаграма

Старшая сестра Полина также присоединилась к поздравлениям и подготовила милое пожелание на английском языке.

Приветствие от сестры / фото с инстаграма

После завтрака звездное семейство в полном составе отправилось на совместную прогулку. Ольга поделилась атмосферными кадрами, где девушки идут за руки, а Никитин шагает за ними.

Семья на прогулке / фото с инстаграма

Певица с юмором сравнила бывшего мужа с надежным телохранителем и призналась, что продолжает любоваться им без всяких скрытых смыслов.

На этом сюрпризы для дочерей не окончились. Родители организовали для Серафимы и Полины настоящий экстрим – полет в специальной аэротрубе. Девушки одели профессиональную экипировку и весело провели время в невесомости под наблюдением опытного инструктора.

Полет сестер в аэротрубе / коллаж 24 Канала

Видно, что, несмотря на развод, Ольге и Юрию удалось сохранить замечательные, теплые отношения ради счастья общих детей.

Ольга Горбачева ранее комментировала, как ее неуважение к Никитину разрушила их брак во второй раз.