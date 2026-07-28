Поводом для долгожданной встречи стал день рождения младшей дочери Серафимы, которой исполнилось 12 лет. По этой причине вся семья собралась на праздничный завтрак. На своей странице в инстаграмме Горбачева рассказала, что имеет особую традицию – готовить для детей столько сюрпризов, сколько им исполняется.
На этот раз все началось с красивого букета, а остальные подарки именинница искала во время увлекательного семейного квеста.
День рождения дочери Серафимы / фото из инстаграмаЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Старшая сестра Полина также присоединилась к поздравлениям и подготовила милое пожелание на английском языке.
Приветствие от сестры / фото с инстаграма
После завтрака звездное семейство в полном составе отправилось на совместную прогулку. Ольга поделилась атмосферными кадрами, где девушки идут за руки, а Никитин шагает за ними.
Семья на прогулке / фото с инстаграма
Певица с юмором сравнила бывшего мужа с надежным телохранителем и призналась, что продолжает любоваться им без всяких скрытых смыслов.
На этом сюрпризы для дочерей не окончились. Родители организовали для Серафимы и Полины настоящий экстрим – полет в специальной аэротрубе. Девушки одели профессиональную экипировку и весело провели время в невесомости под наблюдением опытного инструктора.
Полет сестер в аэротрубе / коллаж 24 Канала
Видно, что, несмотря на развод, Ольге и Юрию удалось сохранить замечательные, теплые отношения ради счастья общих детей.
Ольга Горбачева ранее комментировала, как ее неуважение к Никитину разрушила их брак во второй раз.