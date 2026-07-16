Хотя пара не живет вместе уже более полутора лет, официальные документы на развод они подали только в июле этого года. По словам Горбачевой в интервью Маричке Падалко, задержка не была связана с попытками восстановить отношения. Процесс затянулся исключительно из-за юридических нюансов оформления документов в США, где в настоящее время проживает бывшая супружеская пара.

Инициатором окончательного разрыва выступила сама певица. Она призналась, что больше не могла давать мужу необходимой любви и внимания, однако отметила, что на этот раз развод проходит мирно и без конфликтов.

Я пыталась объяснить Юре, что мое отношение к нему изменилось. А я бы хотела, чтобы кто-то давал ему столько любви, сколько он заслуживает. А в том состоянии я не могла. Он принял это, и я ему благодарна. Мы подали документы на развод только в этом месяце. Это было связано с нашими документами в США,

– поделилась исполнительница.

Прежде чем принять окончательное решение, пара около полутора лет посещала семейного психотерапевта. Однако их ожидания от терапии кардинально различались. Как отметила артистка, Никитин пришел с просьбой остаться в отношениях, тогда как ее целью было достойно развестись.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / фото из инстаграма

Ольга также откровенно прокомментировала свое поведение в последний период их брака. Исполнительница осознала, что подсознательно стремилась освободиться от этих отношений.

Мое поведение по отношению к нему было некорректным. Не хватало уважения, потому что я хотела вырваться. Это было так, как у подростков: вроде бы и благодарны родителям, но они жаждут сбежать. Это было симптомом того, что я не хочу и не могу быть в этих отношениях,

– рассказала звезда.

Напомним, Ольга Горбачева и Юрий Никитин уже развелись ранее, однако впоследствии возобновили отношения и во второй раз поженились. О своем новом разрыве певица публично сообщила в конце июля 2025 года. Тогда она подчеркнула, что инициировала развод, поскольку ей стало сложно находиться в браке, а также отметила, что долгое время выполняла для мужа роль "матери".

Кстати, Горбачева после развода с Никитиным уже была на нескольких свиданиях и может спокойно сделать первый шаг к парню, чтобы познакомиться