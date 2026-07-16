Хоча пара не живе разом понад півтора року, офіційні документи на розлучення вони подали лише цього липня. За словами Горбачової в інтервʼю Марічці Падалко, затримка не була пов'язана зі спробами відновити стосунки. Процес затягнувся виключно через юридичні нюанси оформлення документів у США, де наразі проживає колишнє подружжя.

Ініціаторкою остаточного розриву виступила сама співачка. Вона зізналася, що більше не могла давати чоловікові необхідної любові та уваги, проте зазначила, що цього разу розлучення проходить мирно і без конфліктів.

Я намагалася Юрі пояснити, що моє ставлення до нього змінилося. А я б хотіла, щоб йому хтось давав стільки любові, скільки він вартий. А у тому стані я не могла. Він прийняв це і я йому вдячна. Ми подали документи на розлучення тільки цього місяця. Це було пов’язано з нашими документами у США,

– поділилася виконавиця.

Перед тим як ухвалити остаточне рішення, пара близько півтора року відвідувала сімейного психотерапевта. Однак їхні очікування від терапії кардинально відрізнялися. Як зазначила артистка, Нікітін прийшов із запитом залишитися у стосунках, тоді як її метою було гарно розлучитися.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / фото з інстаграму

Ольга також відверто прокоментувала свою поведінку в останній період їхнього шлюбу. Виконавиця усвідомила, що підсвідомо прагнула звільнитися від цих стосунків.

Моя поведінка була некоректною щодо нього. Було недостатньо поваги, бо я хотіла вирватися. Це було так, як коли підлітки: ніби і вдячні батькам, але вони жадають втечі. Це було симптомом, що я не хочу і не можу бути в тих стосунках,

– розповіла зірка.

Нагадаємо, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вже розлучалися раніше, проте згодом відновили стосунки і вдруге одружилися. Про свій новий розрив співачка публічно повідомила наприкінці липня 2025 року. Тоді вона підкреслила, що ініціювала розлучення, оскільки їй стало складно перебувати у шлюбі, а також зауважила, що тривалий час виконувала для чоловіка роль "матері".

До речі, Горбачова після розлучення з Нікітіним уже була на кількох побаченнях і може спокійно зробити перший крок до хлопця, щоб познайомитися