Хотя у бывших возлюбленных двое детей, каждый из них продолжает жить своей жизнью. В интервью Маричке Падалко певица откровенно рассказала о подробностях своей личной жизни и о том, готова ли она к новым отношениям.

Сегодня Горбачева живет с дочерьми в США. У женщины уже были первые свидания с американцами после разрыва с Юрием, а также она научилась проводить время в одиночестве в барах и путешествиях.

Ходила на свидания. Я сейчас очень много путешествую, поскольку Юра во время моих приездов сам остается с младшей дочерью. Я научилась сама ходить в бары. Заметила, что всю жизнь ждала, когда меня выберут. А теперь могу сама подойти к парню, который мне понравился,

– призналась певица.

Ольга Горбачева / Фото из инстаграма артистки

Ольга не ставит перед собой цель найти себе нового избранника. Она считает, что ее будущий муж существует, однако они еще не встретились. Женщина уже любит этого человека, а это особое ощущение пришло к ней во время медитации.

Однако Горбачева пока не мечтает о свадьбе. Более того, бывшая Никитина не уверена, хочет ли она вообще снова жить под одной крышей с мужчиной, однако тему помолвки не исключает.

После развода Ольга и Юрий сохранили хорошие отношения, ведь обсуждают между собой новых партнеров.

Мы все время обсуждаем, какие у нас женихи. Я его спрашиваю: "Юра, как у тебя дела?" Он отвечает: "У меня очень высокие требования к женщине, и пока такую, как ты, не встретил". А я ему рассказала, что две недели пользовалась приложением для знакомств и познакомилась с несколькими творческими мужчинами,

– подытожила певица.

Почему Горбачева и Никитин развелись

Причиной первого развода пары стала измена продюсера со своей сотрудницей. А вот что касается второго, то оба бывших супруга не вдаются в подробности.

В начале июня Юрий Никитин признался, что на данный момент они официально не развелись. На это есть свои нюансы.