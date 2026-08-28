Скоро выйду в бикини, и вы все поймете: Кайли Дженнер отреагировала на слухи о третьей беременности

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер нарушила молчание по поводу слухов о пополнении в семье. Знаменитость объяснила, почему не спешит официально опровергать информацию о совместном ребенке с голливудским актером Тимоти Шаламе.

На днях инфлюэнсерша стала гостьей подкаста своих подруг "Better Half". В ходе беседы Кайли впервые открыто прокомментировала ставшую вирусной новость о своей третьей беременности. По словам знаменитости, она уже давно не воспринимает всерьез подобные фантазии таблоидов и публики.

Я думаю, что я так привыкла к тому, что люди придумывают свои собственные истории, что мне на самом деле приходится просто смеяться над этим, и мне, честно говоря, все равно, потому что я просто полагаю, что люди в конце концов это поймут, что они всегда так и поступают,

– рассказала Дженнер.

Блогерша отметила, что не видит никакого смысла писать официальные заявления или оправдываться перед аудиторией. Она уверена, что правда всегда становится очевидной со временем естественным образом.

Люди думают, что я сейчас беременна – по крайней мере, я кое-что видела – и я такая: "Ну, я не собираюсь все обсуждать, потому что это типа: я буду где-то в бикини или выйду куда-нибудь, и слухи будут опровергнуты". Я просто такая: "Ну, что есть, то есть". Я не могу комментировать все, поэтому просто смеюсь над этим,

– добавила Кайли.



Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Getty Images

К слову, отношения Кайли Дженнер и звезды фильмов "Дюна" и "Вонка" Тимоти Шаламе длятся уже более трех лет. Свой роман влюбленные публично подтвердили в сентябре 2023 года, когда появились вместе на концерте певицы Бейонсе. Также напомним, что 29-летняя бизнесвумен уже воспитывает двоих детей от предыдущих отношений с рэпером Трэвисом Скоттом: восьмилетнюю дочь Сторми и четырехлетнего сына Эйра.

А еще, оказывается, такой красавице, как Кайли Дженнер, неоднократно изменяли ее партнеры.

