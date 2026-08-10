У Кайли было несколько романов, и один из них даже привел к созданию семьи. В день рождения модели 24 Канал расскажет, что известно о ее личной жизни.

Публике известно о нескольких романах знаменитости. В частности, Дженнер встречалась с певцом Коди Симпсоном и Джейденом Смитом.

Кайли Дженнер и рэпер Tyga

Модель находилась в этих отношениях с 2014 по 2017 годы. Знакомство пары произошло на свадьбе Ким Кардашьян. Интересно, что тогда исполнитель уже был помолвлен, однако разорвал отношения с девушкой ради Кайли. Впоследствии ходили слухи, что она забеременела от рэпера, однако это оказалось ложью.

Кайли Дженнер и рэпер Tyga / Фото Getty Images

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

В 2017 году модель завязала отношения с известным рэпером, который недавно сыграл одну из второстепенных ролей в фильме Кристофера Нолана "Одиссея". Впоследствии Дженнер родила от мужа дочь Сторми. В 2019 году пара взяла перерыв в отношениях. Ходят слухи, что это произошло из-за измен Трэвиса.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью / Фото Getty Images

В 2021 году они официально возобновили отношения, а впоследствии стало известно, что модель во второй раз беременна. Так на свет появился сын Эйр (интересно, что сначала ребенка назвали Вульфом, но позже решили изменить это имя).

Через год после рождения второго ребенка в сети распространилась информация об очередной измене Скотта. Его обвинили в романе с блогершей и моделью, которая и сама об этом намекала. Но рэпер отвергал любую информацию и говорил, что не знает девушку.

В январе 2023 года инсайдеры заявили, что пара снова рассталась.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

В апреле 2023 года впервые появились слухи, что модель завела новый роман с звездой "Дюны". Очевидно, что речь идет о Тимоти Шаламе. Впоследствии пара начала вместе появляться на публике и не скрывала своих романтических чувств.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вместе появились на публике / Коллаж 24 Канала / Скриншот из видео

В 2024 году с этой парой даже произошел интересный казус. На церемонии награждения "Золотой глобус" Селена Гомес шепотом рассказывала своим подругам – Тейлор Свифт и Майлзу Теллеру, – что попросила Тимоти сфотографироваться вместе, однако актер отказал. Предполагают, что это связано с тем, что в прошлом Селена была девушкой Джастина Бибера, а Дженнер – хорошая подруга Хейли Бибер, жены певца. Кайли и Хейли даже отметили Селену и Тейлор в социальных сетях.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе / Фото Getty Images

В ноябре 2025 года СМИ написали, что пара рассталась. Но после этих новостей Тимоти и Кайли вместе появлялись на красных дорожках. Каковы на самом деле отношения у влюбленных, никто не знает, однако официально они до сих пор вместе.

Напомним, в поле зрения прессы также попала звездная актерская пара – Том Холланд и Зендея. Стали известны подробности о том, планирует ли пара устроить громкую свадьбу для публики.