Украинские знаменитости, которые заручились в 2026 году

2026-й год в шоу-бизнесе явно проходит под знаком каблучок. Кто-то делает предложение во время съемки клипа, кто-то – на озере Комо, а кто-то выбирает лодку, красивый пейзаж и максимально романтичный сценарий.

24 Канал собрал украинских знаменитостей, которые в этом году получили предложение руки и сердца, но пока не объявляли о свадьбе.

SKYLERR и Евгений Пронин



SKYLERR / Фото из инстаграма



2 октября SKYLERR сообщила о помолвке с адвокатом Евгением Прониным. Возлюбленный сделал предложение прямо во время съемки клипа, опустившись перед певицей на одно колено. Пара вместе почти два года.

Ирина Кудашова



Ирина Кудашова / Фото из инстаграма



Звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова заручилась в августе во время поездки в Италию. Предложение руки и сердца состоялось на озере Комо, и для самой актрисы это стало сюрпризом.

Своего возлюбленного Кудашова не особо афиширует. Зато место для предложения они выбрали такое, что даже фильтры инстаграма можно было не включать.

Оля Шелби и Денис Волосов



Оля Шелби / Фото из инстаграма



В августе о заручинах сообщила блогер, певица и актриса Оля Шелби. Ее возлюбленный, предприниматель Денис Волосов, сделал ей предложение во время прогулки на лодке. Пара вместе примерно полтора года и уже начала готовиться к свадьбе.

Анастасия Пустовит



Анастасия Пустовит / Фото из инстаграма



В мае стало известно о заручинах актрисы Анастасии Пустовит с возлюбленным-военным. О новом статусе артистки заговорили после того, как она появилась с кольцом на безымянном пальце на Каннском кинофестивале, где представляла фильм "Весна".

Вика Бакалова и Ростислав Потапенко



Вика Бакалова и Ростислав Потапенко / Фото из инстаграма



В сентябре блогер Вика Бакалова объявила о помолвке с предпринимателем Ростиславом Потапенко, известным как LEGENDA. Пара вместе около пяти лет, а предложение руки и сердца состоялось во Франции, в роскошном месте с цветами и фейерверками.



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