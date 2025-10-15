Быть крестным отцом или матерью не просто почетный статус, но и признак близости и доверия. И хоть бытует мнение, что в шоубизнесе не существует друзей, но даже среди них находятся близкие люди, которые становятся настоящей семьей друг для друга.

Немало украинских звезд выбрали крестными родителями для своих детей коллег по сцене и партнеров по съемкам. В материале Showbiz 24 рассказываем об артистах, которые стали кумовьями.

Наталка Карпа – Тарас Тополя

Лидер группы АНТИТИЛА – близкий друг Евгения Терехова, военного и защитника. Поэтому в 2019 году Тарас Тополя породнился с товарищем и певицей Натальей Карпой. Артистка признавалась, что Тополя стал ее близким человеком, ведь был рядом в важные моменты.



Виталий Козловский – Юлия Яцечко

Виталий Козловский и его жена породнились с женой Анатолия Анатолича, пиарщицей Юлой. Интересно, что впоследствии Юла сообщила, что прекратила сотрудничество с артистом. Однако она остается крестной матерью его сына Оскара и подругой семьи.



Лилия Ребрик – Анатолий Анатолич

В марте 2024 года Лилия Ребрик стала мамой в третий раз – у нее и танцовщика Андрея Дикого родилась дочь, которую назвали Аделиной. Крестным отцом девочки стал ведущий, коллега и друг звездной мамы, Анатолий Анатолич.



Ксения Мишина – Наталка Денисенко – Елена Светлицкая

Наталка Денисенко и Елена Светлицкая вместе учились в Киевском университете имени Карпенко-Карого – их дружба длится уже более 15 лет. Девушки даже жили в одной комнате в общежитии. Поэтому неудивительно, что крестной матерью для дочери Елены, Веры, стала Наталка Денисенко.



Зато с Ксенией Мишиной Наталка познакомилась на кинопробах, с тех пор они стали подругами. Денисенко решила, что именно Ксения станет крестной для ее с Андреем Фединчиком сына.



Светлана Тарабарова – Соломия Витвицкая

Продюсер Нацотбора на Детское Евровидение впервые стала мамой в 2018 году – тогда у нее родился сын Иван. Его крестной мамой стала Соломия Витвицкая, телеведущая и близкая подруга Светланы Тарабаровой. Звезды часто проводят время вместе – отдыхают или празднуют важные события.



