Бути хрещеним батьком або матір'ю – не просто почесний статус, але й ознака близькості та довіри. І хоч існує думка, що в шоубізнесі не існує друзів, але навіть серед них знаходяться близькі люди, що стають справжньою родиною одне для одного.

Чимало українських зірок обрали хрещеними батьками для своїх дітей колег по сцені та партнерів по зйомках. У матеріалі Showbiz 24 розповідаємо про артистів, які стали кумами.

Наталка Карпа – Тарас Тополя

Лідер гурту АНТИТІЛА – близький друг Євгена Терехова, військового й захисника. Тому у 2019 році Тарас Тополя породичався з товаришем та співачкою Наталкою Карпою. Артистка зізнавалась, що Тополя став її близькою людиною, адже був поряд у важливі моменти.



Зірки, які стали кумами / Фото з інстаграму зірок

Віталій Козловський – Юлія Яцечко

Віталій Козловський та його дружина породичалися з дружиною Анатолія Анатоліча, піарницею Юлою. Цікаво, що згодом Юла повідомила, що припинила співпрацю з артистом. Однак вона залишається хрещеною матір'ю його сина Оскара та подругою сім'ї.



Зірки, які стали кумами / Фото з інстаграму зірок

Лілія Ребрик – Анатолій Анатоліч

У березні 2024 року Лілія Ребрик стала мамою втретє – у неї та танцівника Андрія Дикого народилась донька, яку назвали Аделіною. Хрещеним батьком дівчинки став ведучий, колега та друг зіркової матусі, Анатолій Анатоліч.



Зірки, які стали кумами / Фото з інстаграму зірок

Ксенія Мішина – Наталка Денисенко – Олена Світлицька

Наталка Денисенко та Олена Світлицька разом навчалися у Київському університеті імені Карпенка-Карого – їхня дружба триває вже більш як 15 років. Дівчата навіть жили в одній кімнаті в гуртожитку. Тому не дивно, що хрещеною матір'ю для доньки Олени, Віри, стала Наталка Денисенко.



Зірки, які стали кумами / Фото з інстаграму зірок

Натомість з Ксенією Мішиною Наталка познайомилась на кінопробах, відтоді вони стали подругами. Денисенко вирішила, що саме Ксенія стане хрещеною для її з Андрієм Федінчиком сина.



Зірки, які стали кумами / Фото Insider

Світлана Тарабарова – Соломія Вітвіцька

Продюсерка Нацвідбору на Дитяче Євробачення вперше стала мамою у 2018 році – тоді у неї народився син Іван. Його хрещеною мамою стала Соломія Вітвіцька, телеведуча та близька подруга Світлани Тарабарової. Зірки часто проводять час разом – відпочивають чи святкують важливі події.



Зірки, які стали кумами / Фото з інстаграму зірок