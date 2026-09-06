Ягоды, квартиры, косметика и миллионные инвестиции: каким бизнесом занимаются украинские звезды

Украинский шоу-бизнес давно осознал простую истину: одного микрофона, камеры или боксерских перчаток для стабильного заработка может оказаться недостаточно. Поэтому пока одни выпускают песни и снимаются в кино, другие открывают рестораны, запускают бренды, покупают недвижимость и даже инвестируют в технологии.

24 Канал составил список украинских знаменитостей, которые решили не ограничиваться сценой и занялись бизнесом. И здесь есть немало неожиданного: от ягодных плантаций до музыкальных лейблов.

Александр Усик



Александр Усик / Фото из инстаграма звезды



Усик после спортивной карьеры явно не планирует просто сидеть и считать чемпионские пояса. Он инвестирует в недвижимость, строительство, агробизнес, технологические проекты, спорт и даже производство стекла.

Среди его проектов – цифровая платформа Ready to Fight, спортивные объекты и недвижимость, в частности на Бали. А еще семья инвестирует в киевскую недвижимость. Короче говоря, Усик выстраивает свою финансовую защиту так же уверенно, как и свою защиту на ринге.

MONATIK



MONATIK / Фото из инстаграма жены



MONATIK уже давно не просто певец и танцор. У артиста есть собственная креативная компания, которая занимается концертами, шоу, продюсированием и другими творческими проектами.

Его цель амбициозная – развивать украинскую креативную индустрию так, чтобы она могла конкурировать на международном уровне. То есть теперь Дмитрий Монатик не только выходит на сцену, но и думает, кто еще на нее выйдет.

Андрей Данилко



Андрей Данилко / Скриншот



У Данилко бизнес гораздо менее громкий, зато очень материальный – недвижимость.

Артист в свое время приобрел квартиры в известном киевском доме на Крещатике. Часть объединил, остальные использует в качестве инвестиции. Похоже, Верка Сердючка может позволить себе уйти в отпуск – квадратные метры будут работать и без нее.

Оля Полякова



Ольга Полякова / Фото из инстаграма звезды



Оля Полякова развивает собственную косметическую линию и бренд. И это логичное направление: если годами продавать образ безупречной звезды, рано или поздно захочется продавать и то, что помогает этот образ поддерживать.

А еще певица увлекалась изготовлением сыра, что она сама называла скорее хобби, чем отдельным бизнесом.

Даша Астафьева



Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды



Астафьева пошла неочевидным путем и стала соучредительницей мобильного приложения с украинской литературой в аудиоформате.

В нем собраны произведения классических и современных авторов, в частности литература о "Расстрелянном возрождении". Их озвучивают профессиональные актеры и известные украинцы.

Камалия



Камалия / Фото из инстаграма звезды



Камалия связана с семейными бизнес-проектами и активами, оставшимися после ее брака с пакистанско-британским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Кроме того, певица развивает агробизнес: в Киевской области у нее есть ягодная ферма, где выращивают голубику, овощи и другие культуры.

Наталья Денисенко



Наталья Денисенко / Фото из инстаграма звезды



Актриса Наталька Денисенко запустила собственный ювелирный бренд. По ее словам, на старт она планировала вложить около миллиона гривен собственных средств, а над проектом должна была работать отдельная команда.

Джерри Хейл



Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды



Jerry Heil вместе с партнерами развивает музыкальный лейбл Nova Music. Компания занимается продвижением артистов, музыкальным продюсированием и дистрибуцией.

То есть Яна Шемаева теперь не только пишет собственные хиты, но и помогает создавать новых звезд.

alyona alyona



alyona alyona / Фото из инстаграма звезды



Она стала соучредительницей музыкального лейбла ENKO. Вместе с командой она работает не только над собственной карьерой, но и над развитием других украинских артистов.

Ольга Сумская



Ольга Сумская / Фото из инстаграма звезды



Ольга Сумская в свое время запустила бренд одежды RIDNA, вдохновленный украинской культурой и искусством.

Впрочем, в 2026 году актриса рассказывала, что из-за войны бизнес фактически приостановлен и не приносит прибыли. Но от идеи она не отказывается – возможно, RIDNA еще вернется.

SWOIIA



SWOIIA / Фото из инстаграма звезды



Бывшая певица Ассоль сейчас выступает под именем SWOIIA и развивает бренд украшений из натуральных камней.

Ее нынешняя жизнь настолько отличается от образа юной поп-звезды, что некоторые могут даже не сразу узнать ту самую Ассоль.

Анна Кошмал



Анна Кошмал / Фото из инстаграма звезды



Актриса Анна Кошмал также занялась beauty-сферой и развивает бренд натуральной косметики.

Правда, подробностей о масштабах бизнеса в открытых источниках немного.

Именно сейчас на украинские экраны вернулась "Фабрика звезд". Так что самое время вспомнить тех, кто в свое время тоже переступил порог "Фабрики", а теперь узнать, как сложилась их жизнь, где они сейчас и чем занимаются.