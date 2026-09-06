Ягоды, квартиры, косметика и миллионные инвестиции: каким бизнесом занимаются украинские звезды
Украинский шоу-бизнес давно осознал простую истину: одного микрофона, камеры или боксерских перчаток для стабильного заработка может оказаться недостаточно. Поэтому пока одни выпускают песни и снимаются в кино, другие открывают рестораны, запускают бренды, покупают недвижимость и даже инвестируют в технологии.
24 Канал составил список украинских знаменитостей, которые решили не ограничиваться сценой и занялись бизнесом. И здесь есть немало неожиданного: от ягодных плантаций до музыкальных лейблов.
Александр Усик
Александр Усик / Фото из инстаграма звезды
Усик после спортивной карьеры явно не планирует просто сидеть и считать чемпионские пояса. Он инвестирует в недвижимость, строительство, агробизнес, технологические проекты, спорт и даже производство стекла.
Среди его проектов – цифровая платформа Ready to Fight, спортивные объекты и недвижимость, в частности на Бали. А еще семья инвестирует в киевскую недвижимость. Короче говоря, Усик выстраивает свою финансовую защиту так же уверенно, как и свою защиту на ринге.
MONATIK
MONATIK / Фото из инстаграма жены
MONATIK уже давно не просто певец и танцор. У артиста есть собственная креативная компания, которая занимается концертами, шоу, продюсированием и другими творческими проектами.
Его цель амбициозная – развивать украинскую креативную индустрию так, чтобы она могла конкурировать на международном уровне. То есть теперь Дмитрий Монатик не только выходит на сцену, но и думает, кто еще на нее выйдет.
Андрей Данилко
Андрей Данилко / Скриншот
У Данилко бизнес гораздо менее громкий, зато очень материальный – недвижимость.
Артист в свое время приобрел квартиры в известном киевском доме на Крещатике. Часть объединил, остальные использует в качестве инвестиции. Похоже, Верка Сердючка может позволить себе уйти в отпуск – квадратные метры будут работать и без нее.
Оля Полякова
Ольга Полякова / Фото из инстаграма звезды
Оля Полякова развивает собственную косметическую линию и бренд. И это логичное направление: если годами продавать образ безупречной звезды, рано или поздно захочется продавать и то, что помогает этот образ поддерживать.
А еще певица увлекалась изготовлением сыра, что она сама называла скорее хобби, чем отдельным бизнесом.
Даша Астафьева
Даша Астафьева / Фото из инстаграма звезды
Астафьева пошла неочевидным путем и стала соучредительницей мобильного приложения с украинской литературой в аудиоформате.
В нем собраны произведения классических и современных авторов, в частности литература о "Расстрелянном возрождении". Их озвучивают профессиональные актеры и известные украинцы.
Камалия
Камалия / Фото из инстаграма звезды
Камалия связана с семейными бизнес-проектами и активами, оставшимися после ее брака с пакистанско-британским бизнесменом Мохаммадом Захуром.
Кроме того, певица развивает агробизнес: в Киевской области у нее есть ягодная ферма, где выращивают голубику, овощи и другие культуры.
Наталья Денисенко
Наталья Денисенко / Фото из инстаграма звезды
Актриса Наталька Денисенко запустила собственный ювелирный бренд. По ее словам, на старт она планировала вложить около миллиона гривен собственных средств, а над проектом должна была работать отдельная команда.
Джерри Хейл
Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды
Jerry Heil вместе с партнерами развивает музыкальный лейбл Nova Music. Компания занимается продвижением артистов, музыкальным продюсированием и дистрибуцией.
То есть Яна Шемаева теперь не только пишет собственные хиты, но и помогает создавать новых звезд.
alyona alyona
alyona alyona / Фото из инстаграма звезды
Она стала соучредительницей музыкального лейбла ENKO. Вместе с командой она работает не только над собственной карьерой, но и над развитием других украинских артистов.
Ольга Сумская
Ольга Сумская / Фото из инстаграма звезды
Ольга Сумская в свое время запустила бренд одежды RIDNA, вдохновленный украинской культурой и искусством.
Впрочем, в 2026 году актриса рассказывала, что из-за войны бизнес фактически приостановлен и не приносит прибыли. Но от идеи она не отказывается – возможно, RIDNA еще вернется.
SWOIIA
SWOIIA / Фото из инстаграма звезды
Бывшая певица Ассоль сейчас выступает под именем SWOIIA и развивает бренд украшений из натуральных камней.
Ее нынешняя жизнь настолько отличается от образа юной поп-звезды, что некоторые могут даже не сразу узнать ту самую Ассоль.
Анна Кошмал
Анна Кошмал / Фото из инстаграма звезды
Актриса Анна Кошмал также занялась beauty-сферой и развивает бренд натуральной косметики.
Правда, подробностей о масштабах бизнеса в открытых источниках немного.
Именно сейчас на украинские экраны вернулась "Фабрика звезд". Так что самое время вспомнить тех, кто в свое время тоже переступил порог "Фабрики", а теперь узнать, как сложилась их жизнь, где они сейчас и чем занимаются.