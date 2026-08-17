Канье Уэст собирается в Россию: организаторы объявили даты его концертов

Американский рэпер Канье Уэст, выступающий под псевдонимом Ye, может впервые дать концерты в России.

Организаторы SAY Agency объявили о двух выступлениях артиста в Санкт-Петербурге – 10 и 11 октября на стадионе "Газпром Арена".

Билеты на концерты стоят от 9 до 160 тысяч рублей – это примерно 4,7–84 тысячи гривен.

Канье Уэст выступит в России / Скриншоты с сайта

В то же время сам Уэст пока не подтвердил свой приезд. При этом в последнее время артист активно выступает за рубежом: на прошлой неделе он дал концерт в Алматы, а в июне выступил в Тбилиси.

Здесь важно упомянуть, что Канье Уэст неоднократно попадал в скандалы из-за антисемитских заявлений и высказываний в поддержку Адольфа Гитлера. В 2025 году он выпустил песню "Heil Hitler", а также продавал одежду со свастикой. Из-за его высказываний некоторые страны отменяли концерты рэпера и ограничивали его въезд. Среди них – Великобритания и Австралия.

Кроме того, Канье Уэст уже давно демонстрирует симпатии к России. В 2021 году он сравнил себя с Владимиром Путиным, назвав себя "молодым Путиным". В 2022 году рэпер планировал приехать в Россию и встретиться с российским диктатором, а в 2024-м посетил Москву с частным визитом.

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