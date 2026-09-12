В 14 лет – она была моделью в Японии, а теперь занимается поиском пропавших без вести: что вы, возможно, не знали о Кате Осадчей

Когда-то одной шляпки Кати Осадчей было достаточно, чтобы украинские знаменитости начали нервничать, почему-то они в последнее время сказали что-то лишнее. "Светская жизнь" сделала ее главной грозой красных дорожек, однако сама телеведущая за более чем 20 лет в публичном пространстве изменилась едва ли не больше, чем герои ее интервью.

12 сентября Кате Осадчей исполняется 43 года. "24 Канал" собрал самые интересные факты о телеведущей и рассказывает, чем она занимается сегодня.

В 14 лет уже работала в Японии



Катя Осадчая в 14 лет / Фото из открытых источников



Пока большинство 14-летних думали о школе, Катя Осадчая уже паковала чемоданы в Токио. Модельную карьеру она начала в 13 лет, а уже в следующем году снималась в Японии и появилась на обложке журнала.

Позже работала в Германии, Франции и Великобритании, а школу из-за постоянных поездок заканчивала экстерном. Саму Японию Осадчая впоследствии называла одним из самых больших испытаний своего детства: работа могла начинаться в 4–5 утра, а особых поблажек из-за возраста никто не делал.

В 18 лет она сама поставила точку в модельной карьере

Казалось бы, международные контракты есть – можно продолжать. Но примерно в 18 лет Осадчая вернулась в Украину и решила стать журналисткой.

Для новой профессии ей пришлось серьезно поработать над украинским языком, дикцией и голосом. Сначала Екатерина была внештатным корреспондентом "Первого национального", в 2005 году стала ведущей "Светских хроник", а через два года появилась программа "Светская жизнь".

"Светскую жизнь" она вела 17 лет

Осадчая сама рассказывала, что проработала в "Светской жизни" 17 лет. За это время красные дорожки, знаменитые шляпки и фирменное умение задать вопрос, после которого собеседник вдруг очень хочет куда-то поспешить, стали ее телевизионной визитной карточкой.

А международное модельное прошлое здесь очень пригодилось. Осадчая вспоминала, что команда ездила на Каннский и Венецианский кинофестивали и показы в Париже, а ей самой вначале было даже легче брать интервью на английском, чем на украинском.

После начала полномасштабного вторжения привычное "Светская жизнь" с красными дорожками остановилась. А Осадчая довольно быстро использовала свою узнаваемость уже совсем для другого дела.

Личная жизнь Кати Осадчей

Личная жизнь Осадчей тоже развивалась быстрее, чем по стандартному сценарию. В 2001 году она вышла замуж за политика Олега Полищука, а уже в 2002-м родила первенца – Илью. Брак продлился недолго: в 2004 году пара развелась.

Интересно, что именно во время беременности и декрета Екатерина начала серьезно задумываться о телевизионной карьере. То есть перерыв, который мог бы поставить профессиональную жизнь на паузу, в ее случае фактически положил начало совершенно новой профессии.

С Горбуновым она была знакома задолго до романа

Юрий Горбунов и Катя Осадчая знали друг друга еще с 2006 года, но романтические отношения завязались значительно позже – во время работы над шоу "Голос. Дети".

В 2017 году они поженились, а вскоре родился сын Иван. В 2021 году Осадчая в третий раз стала мамой – у супругов родился Даниил. Сегодня телеведущая воспитывает троих сыновей.

Кстати, распределение ролей дома уже давно определено. Осадчая шутила, что в воспитании детей именно она – "плохой полицейский", тогда как Горбунов получил гораздо более приятную роль хорошего.

Осадчая после полномасштабного вторжения

В первые дни большой войны ей начали массово писать люди, потерявшие связь с родными. Сообщений стало настолько много, что Осадчая создала отдельный канал, а впоследствии это переросло в масштабный проект "Найти своих". Ее команда уже помогла найти более 3 500 человек. По состоянию на сентябрь 2026 года Фонд Екатерины Осадчей сообщает о более чем 3 500 найденных людях. Поиск пропавших гражданских лиц остается одним из главных направлений ее работы.

И это уже далеко не единственный проект. Фонд помогает детям, оставшимся без родительской опеки, поддерживает семейные формы воспитания и занимается профориентацией подростков. Сама Осадчая в 2026 году прямо заявляет: сейчас социальные проекты занимают главное место в ее жизни.

В 2026 году она получила что-то новое

Этим летом в биографии Осадчей появился еще один пункт, который уже очень далек от шляпок и светских вечеринок. 1 июля 2026 года она стала послом безбарьерности Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В этой роли телеведущая будет работать прежде всего с проблемами молодежи – выбором профессии, образования, первого места работы и профессионального развития. Так что модель, которая когда-то сама в 13 лет очень рано определилась с профессией, теперь будет помогать сделать этот выбор другим.

А дальше – еще и сериал. В планах Осадчей также неожиданное возвращение к телевизионному формату. Ее фонд совместно с FILM.UA работает над шестисерийной антологией "Пропавшие", вдохновленной реальным опытом поиска людей во время Большой войны.

Премьера запланирована на 2027 год. Это будут шесть художественных историй о людях, пропавших без вести во время войны, и их близких, которые продолжают поиски.

Сегодня есть еще одна именинница – Элина Свитолина, о которой мы тоже успели рассказать.