Отлично работаем в паре, – Кейт Миддлтон рассказала, как они с Уильямом делят домашние дела

Кейт Миддлтон рассказала, как они с принцем Уильямом делят домашние дела. Оказалось, что у супругов есть своя система даже при мытье посуды.

Как пишет британская газета The Times, об этом 44-летняя принцесса Уэльская рассказала во время визита в организацию West Sussex Minibus в Пулборо, Англия. Она помогает местным жителям пользоваться общественным транспортом, общаться с другими людьми и не оставаться в социальной изоляции.

Во время визита Кейт присоединилась к пожилым гостям на их еженедельном обеде. Именно там она заговорила о домашних делах и призналась, что любит мыть посуду.

"Я люблю мыть посуду. Действительно люблю",

– сказала принцесса.

Один из гостей в шутку ответил: "О, замечательно, у нас есть волонтерша!".

Когда Кейт спросили, помогает ли ей муж, она объяснила, что Уильям берет на себя другую часть этой работы.

Он вытирает посуду. Мы прекрасно работаем в паре. А еще привлекаем к этому детей,

– рассказала принцесса.

Принц Уильям / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Отметим, что Кейт и Уильям вместе воспитывают троих детей – 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и 8-летнего принца Луи.

Принц Уильям с женой и тремя детьми / Фото из инстаграма королевской семьи

Добавим, что 13-летний принц Джордж в этом году начал обучение в Итонском колледже, где он проживает во время учебного семестра.