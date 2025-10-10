В оливковом костюме от Виктории Бекхэм: принцесса Кейт очаровала осенним образом
- Принцесса Кейт посетила благотворительную организацию Home-Start Oxford в оливковом костюме от Виктории Бекхэм.
- Дэвид и Виктория Бекхэм являются друзьями королевской семьи.
Принцесса Уэльская вышла в свет и встретилась с волонтерами. Для важного разговора она надела оливковый монохромный образ, что является безупречным выбором на осень.
Кейт Миддлтон посетила программу Home-Start Oxford – благотворительную организацию, которая поддерживает родителей и детей на протяжении первых лет семейной жизни. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм королевской семьи.
Home-Start Oxford в своей работе используют анимационные фильмы, созданные этим летом. Участие в их разработке принимала и сама принцесса Кейт. Поэтому на встрече она общалась с волонтерами и семьями и наблюдала, как ленты влияют на родителей и детей.
Кейт Миддлтон пообщалась с семьями / Фото из инстаграма королевской семьи
Принцесса Уэльская прибыла в Оксфорд в изысканном осеннем образе. Она выбрала монохромный брючный костюм оливкового цвета от бренда Victoria Beckham. Вероятно, Кейт Миддлтон решила поддержать дизайнера не просто так. Ведь на днях состоялась премьера документального сериала о Виктории Бекхэм.
Образ Кейт Миддлтон дополнили золотые украшения: подвеска и серьги. Также она сделала макияж и уложила волосы в локоны.
Как связана королевская семья с семьей Бекхэмов?
- Дэвид Бекхэм и его жена Виктория являются товарищами королевской семьи. Их часто приглашали на важные мероприятия. В частности, супруги посещали свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а также свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.
- В декабре 2024 года Бекхэмы присутствовали на государственном банкете по случаю приезда эмира Катара.
- Кроме того, Дэвид Бекхэм является послом благотворительной организации короля Чарльза III The King's Foundation. В этом году в июне он получил рыцарское звание.