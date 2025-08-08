Звезда "Сплетницы" показалась в платье от украинского бренда: изящный образ
- Келли Резерфорд выбрала платье от украинского бренда BEVZA из коллекции BEVZAxSvitolina для своего образа.
- Часть средств от продажи коллекции направляется на стипендии для талантливых молодых украинских теннисистов.
Американская актриса Келли Резерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в культовом сериале "Сплетница", показалась в платье от украинского бренда BEVZA. Знаменитость уже не впервые выбирает наряды от дизайнера Светланы Бевзы.
Резерфорд поделилась фотографиями в платье от BEVZA. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.
Келли Резерфорд надела платье "Элина" из коллекции BEVZAxSvitolina. Это коллаборация дизайнера и основательницы бренда Светланы Бевзы и легендарной украинской теннисистки Элины Свитолиной.
Белое скульптурное платье "Элина" напоминает дресс-код Уимблдонского турнира. Его цена – 22 500 гривен. Часть денег с продажи вещей из коллекции идет на стипендии для талантливых молодых украинских теннисистов.
Свой образ актриса дополнила черными очками, сумкой и колечками, а обула сандалии.
Кстати, в феврале Келли Резерфорд также надевала платье от бренда BEVZA.
Что известно о бренде BEVZA?
Дизайнер и модельер Светлана Бевза основала бренд в 2006 году в Киеве.
Одежда BEVZA имеет изящные силуэты и четкий крой, создана в нейтральной палитре.
Бренд переосмысливает украинское культурное наследие, интегрируя национальные символы и традиционные формы в современный контекст.