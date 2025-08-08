Американская актриса Келли Резерфорд, известная ролью Лили ван дер Вудсен в культовом сериале "Сплетница", показалась в платье от украинского бренда BEVZA. Знаменитость уже не впервые выбирает наряды от дизайнера Светланы Бевзы.

Резерфорд поделилась фотографиями в платье от BEVZA. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм актрисы.

Келли Резерфорд надела платье "Элина" из коллекции BEVZAxSvitolina. Это коллаборация дизайнера и основательницы бренда Светланы Бевзы и легендарной украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Белое скульптурное платье "Элина" напоминает дресс-код Уимблдонского турнира. Его цена – 22 500 гривен. Часть денег с продажи вещей из коллекции идет на стипендии для талантливых молодых украинских теннисистов.

Свой образ актриса дополнила черными очками, сумкой и колечками, а обула сандалии.

Келли Резерфорд в платье от бренда BEVZA / Фото из инстаграма актрисы

Келли Резерфорд выбрала платье от украинского бренда / Фото из инстаграма актрисы

Кстати, в феврале Келли Резерфорд также надевала платье от бренда BEVZA.

Что известно о бренде BEVZA?