Зірка "Пліткарки" показалася в сукні від українського бренду: витончений образ
- Келлі Резерфорд обрала сукню від українського бренду BEVZA з колекції BEVZAxSvitolina для свого образу.
- Частина коштів від продажу колекції спрямовується на стипендії для талановитих молодих українських тенісистів.
Американська акторка Келлі Резерфорд, відома роллю Лілі ван дер Вудсен у культовому серіалі "Пліткарка", показалася в сукні від українського бренду BEVZA. Знаменитість уже не вперше обирає вбрання від дизайнерки Світлани Бевзи.
Резерфорд поділилась фотографіями в сукні від BEVZA. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм акторки.
Келлі Резерфорд одягла сукню "Еліна" з колекції BEVZAxSvitolina. Це колаборація дизайнерки й засновниці бренду Світлани Бевзи та легендарної української тенісистки Еліни Світоліної.
Біла скульптурна сукня "Еліна" нагадує дрес-код Вімблдонського турніру. Її ціна – 22 500 гривень. Частина грошей з продажу речей з колекції йде на стипендії для талановитих молодих українських тенісистів.
Свій образ акторка доповнила чорними окулярами, сумкою і колечками, а взула сандалі.
До речі, у лютому Келлі Резерфорд також одягала сукню від бренду BEVZA.
Що відомо про бренд BEVZA?
Дизайнерка і модельєрка Світлана Бевза заснувала бренд у 2006 році у Києві.
Одяг BEVZA має витончені силуети й чіткий крій, створений у нейтральній палітрі.
Бренд переосмислює українську культурну спадщину, інтегруючи національні символи й традиційні форми у сучасний контекст.