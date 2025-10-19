В субботу вечером в Лос-Анджелесе состоялся пятый гала-вечер Музея Академии. Мероприятие посетила американская модель Ким Кардашьян, которая поразила эффектным образом.

Пишет 24 Канал со ссылкой на Variety.

Ким Кардашьян надела длинное облегающее платье бежевого цвета с драпировкой внизу, рукава свободно спадали на пол. Свой образ модель дополнила маской, которая полностью закрывала ее лицо.

На шею она надела массивное многослойное ожерелье с крупными бирюзовыми и серебристыми камнями. На пальцах Кардашьян были два массивных кольца. Модель выглядела эффектно и загадочно одновременно.

Ким Кардашьян на гала-вечере Музея Академии / Фото Getty Images

Платье Ким – из кутюрной коллекции Maison Margiela. Дизайнер – Гленн Мартенс. Модель пригласила своего любимого визажиста Марио из Нью-Йорка. Она рассказала, что была с "полным макияжем и прической" под маской.

Ким Кардашьян прибыла на гала-вечер Музея Академии:

Как пишет People, наряд Ким Кардашьян напоминал тот, в котором она появилась на Met Gala 2021 года. Тогда звезда выбрала образ от Balenciaga, лицо модели полностью скрывала черная маска.

