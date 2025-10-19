Снова в маске: Ким Кардашьян поразила эффектным образом на гала-вечере Музея Академии
- Ким Кардашьян посетила пятый гала-вечер Музея Академии в Лос-Анджелесе, поразив своим эффектным образом.
- Она надела платье из кутюрной коллекции Maison Margiela, дополнив его маской, которая полностью закрывала лицо, и массивными украшениями.
В субботу вечером в Лос-Анджелесе состоялся пятый гала-вечер Музея Академии. Мероприятие посетила американская модель Ким Кардашьян, которая поразила эффектным образом.
Я выглядела звезда – смотрите в материале.
Ким Кардашьян надела длинное облегающее платье бежевого цвета с драпировкой внизу, рукава свободно спадали на пол. Свой образ модель дополнила маской, которая полностью закрывала ее лицо.
На шею она надела массивное многослойное ожерелье с крупными бирюзовыми и серебристыми камнями. На пальцах Кардашьян были два массивных кольца. Модель выглядела эффектно и загадочно одновременно.
Платье Ким – из кутюрной коллекции Maison Margiela. Дизайнер – Гленн Мартенс. Модель пригласила своего любимого визажиста Марио из Нью-Йорка. Она рассказала, что была с "полным макияжем и прической" под маской.
Ким Кардашьян прибыла на гала-вечер Музея Академии:
Как пишет People, наряд Ким Кардашьян напоминал тот, в котором она появилась на Met Gala 2021 года. Тогда звезда выбрала образ от Balenciaga, лицо модели полностью скрывала черная маска.
Ким Кардашьян не впервые показывает эффектные образы
В августе 2025 года Ким Кардашьян посетила церемонию награждения DVF Awards от Diane von Furstenberg в Италии. Знаменитость выбрала яркий образ из кутюрной коллекции Maison Margiela. Она надела эффектный сиренево-серый комбинезон с рукавами-накидками в пол.
Несколько дней назад модель появилась на премьере новой юридической драмы All's Fair, которую она создала вместе с Райаном Мерфи. Кардашьян позировала перед камерами в потрясающем структурированном бальном платье Schiaparelli Couture.