Знову в масці: Кім Кардаш'ян вразила ефектним образом на гала-вечорі Музею Академії
- Кім Кардаш'ян відвідала п'ятий гала-вечір Музею Академії в Лос-Анджелесі, вразивши своїм ефектним образом.
- Вона одягла сукню з кутюрної колекції Maison Margiela, доповнивши її маскою, яка повністю закривала обличчя, та масивними прикрасами.
У суботу ввечері в Лос-Анджелесі відбувся п'ятий гала-вечір Музею Академії. Захід відвідала американська модель Кім Кардаш'ян, яка вразила ефектним образом.
Пише 24 Канал з посиланням на Variety. Я виглядала зірка – дивіться у матеріалі.
Кім Кардаш'ян одягла довгу обтислу сукню бежевого кольору з драпіруванням унизу, рукава вільно спадали на підлогу. Свій образ модель доповнила маскою, яка повністю закривала її обличчя.
На шию вона одягла масивне багатошарове намисто з великими бірюзовими та сріблястими каменями. На пальцях Кардаш'ян були дві масивні каблучки. Модель виглядала ефектно і загадково водночас.
Сукня Кім – з кутюрної колекції Maison Margiela. Дизайнер – Гленн Мартенс. Модель запросила свого улюбленого візажиста Маріо з Нью-Йорка. Вона розповіла, що була з "повним макіяжем та зачіскою" під маскою.
Кім Кардаш'ян прибула на гала-вечір Музею Академії:
Як пише People, вбрання Кім Кардаш'ян нагадувало те, в якому вона з'явилась на Met Gala 2021 року. Тоді зірка обрала образ від Balenciaga, обличчя моделі повністю приховувала чорна маска.
Кім Кардаш'ян не вперше показує ефектні образи
У серпні 2025 року Кім Кардаш'ян відвідала церемонію нагородження DVF Awards від Diane von Furstenberg в Італії. Знаменність обрала яскравий образ з кутюрної колекції Maison Margiela. Вона одягла ефектний бузково-сірий комбінезон з рукавами-накидками до підлоги.
Кілька днів тому модель з'явилась на прем'єрі нової юридичної драми All’s Fair, яку вона створила разом з Райаном Мерфі. Кардаш'ян позувала перед камерами у приголомшливій структурованій бальній сукні Schiaparelli Couture.