Что известно об актере и юмористе Кирилле Ганине, который мобилизовался в ВСУ

Сегодня, 3 декабря, стало известно, что звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин мобилизовался в ряды ВСУ. Комик рассказывал, что ранее у него уже было несколько попыток стать частью войска, однако они были провальными.

В военкоматах Кириллу говорили, что он приносит больше пользы в информационном поле, ведь помогает собирать большие суммы денег не нужды военных. В материале 24 Канала рассказываем, что известно о юмористе и как Ганин смог мобилизоваться.

"Лига смеха" и роли в кино

Юморист родился в Киеве. С детства проявлял интерес к творчеству. Первая популярность к Кириллу пришла благодаря участию в проекте "Лига смеха". Ганин был капитаном команды "НОС".

Кроме того, Кирилл снялся и во многих сериалах, среди которых: "Пограничники", "Танька и Володька", "Громада", "СуперКопы", "Волонтеры". В этом году вместе с Лесей Никитюк сыграл в комедии "Песики".

Кирилл Ганин снялся в комедии "Песики" / Фото "Нового канала"

Кроме того, актер ведет активно социальные сети. Его страница в инстаграме насчитывает более 55 тысяч подписчиков. Комик также имеет ютуб-канал ПоФАК2, за которым следит более 220 тысяч пользователей.

Личная жизнь

Ганин рассказывал, что несколько лет находится в отношениях с девушкой, по имени Екатерина. С избранницей юморист познакомился в социальных сетях в начале полномасштабной войны. Интересно, что именно девушка первой проявила инициативу. На следующий день после первого свидания молодые люди начали жить вместе.

В интервью "Ближе к звездам" актер признался, что у них не классические отношения. Они ходят на свидания, а также имеют интим с другими людьми.

Мы же можем спать с другими людьми. Для нас просто секс с другим человеком – это не измена,

– признавался комик.

Кирилл Ганин со своей девушкой / Скриншот из видео

Кирилл и Екатерина изменой считают именно ложь.

Что известно о мобилизации Кирилла Ганина?

Во время большой войны юморист дважды ходил в военкомат, чтобы мобилизоваться, однако все разы ему отказывали.

Впервые Ганин пытался мобилизоваться на пятый день полномасштабного вторжения.

В местном ЦНАПе был военкомат. Я пошел туда и сказал: "Что делать?". На меня посмотрел мэр Коцюбинского и сказал: "А ты точно сможешь?". А это был как раз период, когда я худел, ходил в спортзал. Сказали: "Тогда иди домой, одевайся теплее, мы тебя на блокпост поставим. Я пришел, а мне говорят: "Уже ты не надо",

– вспоминал Кирилл.

Тогда юморист вел стримы. Там его неоднократно спрашивали, почему он не воюет. Поэтому актер второй раз пытался попасть в армию, но снова получил отказ.

Сегодня же издание "Комментарии" сообщило, что вчера, 2 декабря, Кирилла Ганина доставили в Святошинский территориальный центр комплектования. Он прошел все необходимые проверки и ВВК (военно-больничная комиссия). Комика отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.

Пока что в соцсетях юморист не выходил на связь.