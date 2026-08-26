Звонок сверху все отменил: выступление путиниста Канье Уэста в Петербурге сорвалось

Скандальный американский рэпер Канье Уэст, открыто симпатизирующий диктаторам и нацистам, похоже, не сможет развлечь российскую публику. Его масштабные концерты в Санкт-Петербурге неожиданно оказались на грани полного срыва.

Как сообщает российское издание, причиной внезапной отмены стал телефонный звонок "сверху". Представителям петербургского стадиона "Газпром Арена" просто приказали свернуть всю подготовку к шоу, несмотря на безумный ажиотаж.

Руководство объекта оперативно выпустило официальное заявление. Они открестились от происшествия и заявили, что никогда не подписывали никаких документов с московским концертным агентством Say Agency.

"Газпром Арена" не была и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency. Никаких договоров об аренде стадиона мы не подписывали. Такого договора нет. Соответственно, концерт не может состояться на нашей площадке,

– говорится в заявлении.

Заявление "Газпром Арены" / фото из инстаграма

Организаторы же находятся в полном шоке. Они уверяют, что получили все согласования, а сам договор аренды стадиона уже прислали им на подпись.

Договор они нам прислали, мы должны его подписать до 27 августа. На каком основании и почему было опубликовано это заявление, мы не понимаем, мы не в курсе того, что происходит сейчас,

– жалуются представители агентства.

Афиша / фото из открытых источников

Стоит отметить, что билеты на выступление Веста разошлись за считанные часы, хотя их стоимость достигала 160 тысяч рублей. За приезд в страну-агрессора рэпер должен был получить огромный гонорар – более 1,5 миллиарда рублей.

Отметим, что Канье Уэст годами разрушает собственную карьеру. Он открыто признавался в симпатии к Гитлеру и российскому диктатору Путину. В мае 2025 года рэпер вообще выпустил трек "Heil Hitler", который сразу же запретили в Германии. Из-за такого поведения исполнителю уже массово отменяли летние концерты в Европе, а теперь показали на дверь даже в России.