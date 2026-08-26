Як повідомляє російське видання, причиною раптового скасування став телефонний дзвінок згори. Представникам петербурзького стадіону "Газпром Арена" просто наказали згорнути всю підготовку до шоу, попри шалений ажіотаж.

Керівництво майданчика оперативно випустило офіційну заяву. Вони відхрестилися від події та заявили, що ніколи не підписували жодних паперів з московським концертним агентством Say Agency.

"Газпром Арена" не була і не є організатором даного заходу. Цим займалося московське концертне агентство Say Agency. Жодних договорів щодо оренди стадіону ми не підписували. Такого договору немає. Відповідно, концерт не може відбутися на нашому майданчику,

– йдеться у заяві.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Заява "Газпром Арена" / фото з інстаграму

Організатори ж перебувають у цілковитому шоку. Вони переконують, що отримали всі погодження, а сам договір оренди стадіон уже надіслав їм для підпису.

Договір вони нам вислали, ми його повинні підписати до 27 серпня. На якій підставі й чому було розміщено цю заяву, ми не розуміємо, ми не в курсі того, що відбувається зараз,

– скаржаться представники агентства.

Афіша / фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що квитки на виступ Веста розлетілися за лічені години, хоча їхня вартість сягала 160 тисяч рублів. За приїзд до держави-агресорки репер мав отримати величезний гонорар – понад 1,5 мільярда рублів.

Зазначимо, що Каньє Вест роками руйнує власну кар'єру. Він відкрито зізнавався у симпатії до Гітлера та російського диктатора Путіна. У травні 2025 року репер взагалі випустив трек "Heil Hitler", який одразу заборонили в Німеччині. Через таку поведінку виконавцю вже масово скасовували літні концерти в Європі, а тепер вказали на двері навіть у Росії.



