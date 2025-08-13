9 августа в Варшаве прошел концерт белорусского певца Макса Коржа, который посетили многие украинцы, из-за чего их раскритиковали сограждане. Дело в том, что к позиции артиста относительно войны России против Украины есть немало вопросов.

На фоне этого юрист Евгений Пронин объяснил, что не так с "антивоенной" позицией Коржа и почему украинцам не стоит посещать его концерты. Соответствующее сообщение он разместил в инстаграме, пишет Show 24.

Евгений Пронин рассказал, что менеджер Макса Коржа – россиянин, который к тому же постоянно находится в России. В постах в инстаграме в геолокации он, в частности, указывает Санкт-Петербург и Москву.

Юрист подчеркнул, что нет никаких признаков того, что мужчина переехал из страны-агрессора. Кроме того, в его социальных сетях нет сообщений об Украине или осуждения войны, которую начала Россия.

Пронин добавил, что менеджер Коржа активно сотрудничает с российскими артистами и брендами.

Поэтому плевать Макс Корж хотел на войну в Украине, украинцев и даже своих белорусских сограждан. Он годами сотрудничает с россиянами, платит им зарплаты и спонсирует, как минимум через налоги, войну России против Украины. Украинцы на концертах Коржа – это плевок в лицо нашим погибшим воинам, разбитым судьбам и сломанным жизням,

– подытожил Евгений.

