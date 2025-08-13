9 серпня у Варшаві пройшов концерт білоруського співака Макса Коржа, який відвідали багато українців, через що їх розкритикували співгромадяни. Річ у тім, що до позиції артиста щодо війни Росії проти України є чимало питань.

На фоні цього юрист Євген Пронін пояснив, що не так з "антивоєнною" позицією Коржа та чому українцям не варто відвідувати його концерти. Відповідний допис він розмістив в інстаграмі, пише Show 24.

Євген Пронін розповів, що менеджер Макса Коржа – росіянин, який до того ж постійно перебуває в Росії. У дописах в інстаграмі в геолокації він, зокрема, вказує Санкт-Петербург і Москву.

Юрист підкреслив, що немає жодних ознак того, що чоловік переїхав з країни-агресорки. Крім того, в його соціальних мережах немає дописів про Україну чи засудження війни, яку розпочала Росія.

Пронін додав, що менеджер Коржа активно співпрацює з російськими артистами та брендами.

Тому плювати Макс Корж хотів на війну в Україні, українців та навіть своїх білоруських співгромадян. Він роками співпрацює з росіянами, платить їм зарплати та спонсорує, як мінімум через податки, війну Росії проти України. Українці на концертах Коржа – це плювок в обличчя нашим загиблим воїнам, розбитим долям та зламаним життям,

– підсумував Євген.

Зауважимо, раніше наша редакція писала великий матеріал про концерт Макса Коржа у Варшаві, що відомо про політичну позицію співака та чи дійсно він підтримує Україну.