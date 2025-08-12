Він записав відео, де розповів, що думає щодо цього. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Анатолія Анатоліча.

До теми Макс Корж дав концерт у Варшаві: що обурило українців і чому інші прийшли на його концерт

Чимало українців розкритикували тих, хто пішов на виступ виконавця, що співає російською, а також і самого Коржа. Водночас його прихильники, та навіть люди, які не є фанатами, намагаються його виправдати: мовляв, він підтримує Україну та виступає проти війни. Під час концерту у Варшаві співак разом із залом скандував: "Зупиніть війну".

Анатолій Анатоліч поставив під сумнів щирість цих закликів.

До кого звертається Макс Корж, як ви думаєте? Може до Барака Обами, може до Саддама Хусейна, може це він про війну з Палестиною, може до Нетаньяху, може, я не знаю, до Джо Байдена звертається? До кого він звертається? Може до Володимира Зеленського він звертається: "зупиніть війну"? До кого він, бл*ха, звертається?,

– емоційно зауважив телеведучий.

Він обурився, що співаку "не вистачає яєць, щоб назвати винуватців цієї війни".

Якщо запитати росіян на вулиці, чи хочуть вони зупинити війну, вони всі скажуть: "Так, ми хочемо зупинити війну, але для цього нам треба вбивати українців". Тобто вони всі проти війни, як Макс Корж, але для цього треба вбивати нас,

– додав Анатолій Анатоліч.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала детальний матеріал про те, як концерт Макса Коржа у Варшаві перетворився на черговий скандал.