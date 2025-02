Публичный троллинг, суды и скандальные треки: что известно о вражде между Ламаром и Дрейком

Музыкальное противостояние двух рэп-титанов переросло в самый масштабный скандал в истории хип-хопа. Обвинения в педофилии, домашнем насилии, судебные иски – все это о вражде между Кендриком Ламаром и Дрейком.

Недавнее выступление Ламара на Супербоуле-2025 добавило новой остроты конфликту. Поэтому, Show 24 собрал полную хронологию событий и рассказывает, как менялись отношения между двумя известными рэперами современности.

Как начался конфликт

В начале октября 2023 года Дрейк вместе с J. Cole выпустили трек First Person Shooter в рамках альбома For All the Dogs. Песня возглавила чарт Billboard Hot 100, а J. Cole назвал себя, Дрейка и Ламара "большой тройкой" хип-хопа.

Дрейк и J. Cole – First Person Shooter: смотрите видео онлайн

Ответ Кендрика не заставил себя ждать – в марте 2024 года он выпустил трек Like That совместно с Metro Boomin и Future, где прямо заявил: "motherf--- the big three, it's just big me", отвергнув саму идею "большой тройки".

Кендрик Ламар, Metro Boomin и Future – Like That: смотрите видео онлайн

Развитие вражды между Дрейком и Кендриком Ламаром

Противостояние набрало обороты в апреле 2024 года. J. Cole выпустил 7 Minute Drill, где раскритиковал творчество Ламара, назвав его альбом Mr. Morale & The Big Steppers трагическим, а To Pimp a Butterfly – скучным. Правда, впоследствии Cole публично извинился и удалил трек со своих официальных страниц.

J. Cole – 7 Minute Drill: смотрите видео онлайн

Далее Дрейк выпустил Push Ups, где высмеял Кендрика, в частности его сотрудничество с поп-артистами Тейлор Свифт и Maroon 5.

Дрейк – Push Ups: смотрите видео онлайн

Ламар ответил треком Euphoria, назвав канадского артиста "хорошим манипулятором и лжецом", а также обвинил его: "You not a rap artist, you're a scam artist".

Кендрик Ламар – Euphoria: смотрите видео онлайн

Через несколько дней он к тому же презентовал песню 6:16 in LA, где неоднозначно высказывается о надежности ближайшего окружения Дрейка.

Кендрик Ламар – 6:16 in LA: смотрите видео онлайн

Впоследствии оппоненты начали активно затрагивать личную жизнь друг друга. Так, Дрейк в треке Family Matters обвинил Кендрика в домашнем насилии (They hired a crisis management team to clean up the fact that you beat on your queen) и поставил под сомнение отцовство одного из его детей (heard that one of 'em little kids might be Dave Free's).

Дрейк – Family Matters: смотрите видео онлайн

В свою очередь Ламар выпустил серию треков (Meet the Grahams, Not Like Us), где выдвинул серьезные обвинения против Дрейка, включая неприемлемое поведение в отношении несовершеннолетних.

I look at him and wish your grandpa woulda wore a condom/I'm sorry that you gotta grow up and then stand behind him,

– отметил исполнитель в Meet the Grahams.

Кендрик Ламар – Meet the Grahams: смотрите видео онлайн

Отрывок из песни Not Like Us

Certified Lover Boy? Certified pedophiles

Wop, wop, wop, wop, wop, Dot, fuck 'em up

Wop, wop, wop, wop, wop, I'ma do my stuff

Why you trollin' like a bitch? Ain't you tired?

Tryna strike a chord and it's probably A minor

Судебный иск Дрейка

Конфликт вышел за пределы музыкальной индустрии, когда компания Дрейка Frozen Moments LLC подала иск в суд Манхэттена против Universal Music Group. В иске утверждается, что UMG организовала кампанию по искусственному продвижению трека Not Like Us с помощью ботов и проплаченных договоренностей. UMG отрицает эти обвинения.

Выступление Кендрика Ламара на Супербоуле-2025

Кульминацией противостояния стало выступление Кендрика Ламара на Супербоуле, где он исполнил Not Like Us, пригласив на сцену бывших Дрейка для дополнительного троллинга.

Кендрик Ламар выступил на Halftime Show: смотрите видео онлайн

Правда, здесь важно заметить, что рэпер не произнес слово "п*д*фил" на большой сцене.