Вечером 8 августа украинского актера Константина Темляка, который с 2017 года работал в Театре на Подоле, обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних. Только 12 августа команда театра сделала заявление относительно инцидента.

Так, в творческом коллективе утверждают, что узнали об обвинениях Константина Темляка одновременно с общественностью.

Театр на Подоле всегда декларировал гуманизм, равноправие и уважение к личному достоинству. Наша работа – учить эмпатии и сочувствию через трактовку драматического материала и его исполнение на сцене. Нет сомнения, что мы осуждаем любые формы насилия над человеком. Мы не оправдываем никакие проявления домашнего, бытового или иного насилия и призываем быть откровенными и не замалчивать факты,

– написали на странице театра.

Они добавили, что Темляк зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный актер, и никаких жалоб от коллег на его поведение не поступало. С апреля 2024 года он мобилизован в ряды ВСУ и сейчас проходит военную службу. Вернется ли Константин к работе в театре, в заявлении не уточнили.

Стоит отметить, что кроме работы на сцене Театра на Подоле, Константин Темляк активно снимался в кино. Он исполнял главные роли в фильме "БожеВильны" и в сериале "И будут люди".

Накануне известная кастинг-директор Орина Петрова призвала коллег работать над созданием действенного "института репутации" – чтобы в кадр не попадали те, кто за его пределами допускает недопустимое поведение. Она также отметила, что в подобных случаях важна четкая и своевременная реакция со стороны правосудия.

В то же время журналистка Алина Доротюк отметила: то, что человек является военным или талантливым актером, не означает, что он хороший. Нельзя закрывать глаза на насилие только потому, что вам нравится его работа или он служит в ВСУ. За службу стране нужно благодарить отдельно, но это не оправдывает плохих поступков.