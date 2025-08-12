Свою позицию по этому поводу высказала украинская журналистка и блогер Алина Доротюк. Сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Военнослужащий и талантливый актер – не всегда означает хороший человек. Оправдывать насилие только потому, что вам нравится его игра на сцене или в кино, – неправильно. Как и смещать акцент на его участие в защите страны. За это можно и нужно благодарить отдельно. Но это не должно нивелировать его позорных поступков,

– написала инфлюенсерка.

Она подчеркнула, что ответственность за насилие или психологический абьюз всегда лежит исключительно на обидчике. Ни семья, ни друзья, ни близкое окружение не виноваты – если, конечно, они не потакали такому поведению.

Также Доротюк прокомментировала распространенный вопрос: "Почему девушка/женщина молчала столько лет и только сейчас об этом заговорила? Это точно месть!".

Она ответила, что пострадавшая имеет право рассказать свою историю тогда, когда считает нужным. И даже если это воспринимают как месть – она имеет на нее полное моральное право, ведь насильник сломал ее психику и разрушил жизнь. Осуждать жертву – означает толеровать насилие.

Журналистка подчеркнула, что ни один общественный резонанс не может заменить справедливого наказания в правовом поле. Ведь, как показывает практика, со временем все забывается, а ненаказанное зло имеет свойство возвращаться.

Люди меняются, только если сами этого хотят. Но для этого недостаточно просто признать вину и покаяться – нужна системная работа со специалистами, врачами, психотерапевтами. Без глубокой работы над своими зависимостями и внутренними "демонами" результата не будет,

– подытожила Алина Доротюк.

Как на обвинения в домашнем насилии отреагировал Константин Темляк?

Актер подтвердил, что наносил своей бывшей девушке физический вред, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и заявил о готовности понести юридическую и моральную ответственность.

Темляк отметил, что это был не единственный случай токсичных отношений в его жизни, и публично попросил прощения у пострадавших и тех, кого задела ситуация. По его словам, ему стыдно за свое поведение в прошлом, но он благодарен близким и себе за то, что смог пройти лечение, избавиться от вредных привычек и измениться.