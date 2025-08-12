Сичкарь поделилась подробностями с журналистами "ЖВЛ". Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Завтрака с 1+1".

Маргарита Сичкарь рассказала, что они с мамой и дочерью проснулись от страшного взрыва.

Дочь выбежала из комнаты и начала кричать. Мама побежала в подвал. Мы оделись. Мама вышла, у нее поднялось давление,

– вспомнила книжный продюсер.

В результате мощной взрывной волны выбило двери подвала. Обломки "Шахеда" разбросало по двору, снесло деревья, в доме выбиты окна, также пострадал автомобиль. Маргарита рассказала о процессе восстановления дома.

Приехали сами рабочие военной администрации, сделали акты. Комиссия есть, процесс, который компенсирует государство. Есть средства городской администрации, плюс община – мне тут же написали из бизнес-сообщества, что они готовы поддерживать и помочь восстановить,

– поделилась она.

Маргарита Сичкарь показала разрушенный дом / Скриншоты с видео

Россияне разрушили дом Маргариты Сичкарь

Напомним, после атаки Маргарита Сичкарь записала видео на территории дома, который разрушили россияне. Книжный продюсер рассказала, в частности, что в доме все вынесло, а вот ваза с цветами стояла на столе.

"У нас здесь сорвался "Шахед". На подлете мы успели спуститься в подвал с мамой и дочерью. Вокруг обломки этого "Шахеда". С номером еще и, падлюки", – сказала Сичкарь.