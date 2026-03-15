Камилла якобы говорила, что Меган "промыла мозги" Гарри: супруги ответили на громкое заявление

В новой книге о королевской семье говорится, что королева Камилла в свое время негативно отзывалась о Меган Маркл. Принц Гарри с женой отреагировали на эти утверждения.

Автор Том Бауэр в своей книге "Измена: Власть, обман и борьба за будущее королевской семьи" (Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family) описал ситуацию, как Камилла сказала подруге, что Меган Маркл "промыла мозги" принцу Гарри, пишет The Daily Mail.

Это якобы произошло в период, когда отношения между герцогами Сассекскими и остальной королевской семьей начали ухудшаться после свадьбы в 2018 году.

Представитель принца Гарри и Меган Маркл прокомментировал это утверждение, пишет The Mirror. По его словам, автор книги "перешел черту от критики до одержимости".

Он сделал карьеру, строя все более сложные теории о людях, которых он не знает и никогда не встречал. Тем, кто интересуется фактами, придется искать их в другом месте - а те, кто ищет безумный заговор и мелодраму, точно знают, где ее найти,

– сказал представитель супругов.

