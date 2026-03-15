Камилла якобы говорила, что Меган "промыла мозги" Гарри: супруги ответили на громкое заявление
- Королева Камилла якобы заявила, что Меган Маркл "промыла мозги" принцу Гарри.
- Представитель Гарри и Меган утверждает, что автор этого утверждения "перешел черту" и призывает искать факты в другом месте.
В новой книге о королевской семье говорится, что королева Камилла в свое время негативно отзывалась о Меган Маркл. Принц Гарри с женой отреагировали на эти утверждения.
Автор Том Бауэр в своей книге "Измена: Власть, обман и борьба за будущее королевской семьи" (Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family) описал ситуацию, как Камилла сказала подруге, что Меган Маркл "промыла мозги" принцу Гарри, пишет The Daily Mail.
Интересно Принц Уильям и король Чарльз III поздравили с Днем матери и растрогали архивными фото
Это якобы произошло в период, когда отношения между герцогами Сассекскими и остальной королевской семьей начали ухудшаться после свадьбы в 2018 году.
Представитель принца Гарри и Меган Маркл прокомментировал это утверждение, пишет The Mirror. По его словам, автор книги "перешел черту от критики до одержимости".
Он сделал карьеру, строя все более сложные теории о людях, которых он не знает и никогда не встречал. Тем, кто интересуется фактами, придется искать их в другом месте - а те, кто ищет безумный заговор и мелодраму, точно знают, где ее найти,
– сказал представитель супругов.
Что известно о вражде между Гарри и Меган и другими членами монархии?
- С 2018 года, после свадьбы принца Гарри с Меган Маркл, отношения супругов с другими членами королевской семьи начали ухудшаться. Между Гарри и Уильямом возникали ссоры. К тому же в семье Меган Маркл воспринимали как угрозу всей семье.
- В 2020 году Гарри и Меган объявили об уходе от королевских обязанностей. Ситуация обострилась после резонансных заявлений пары о семье в различных интервью, документальных сериалах и мемуарах.
- В Букингемском дворце эти заявления публично не комментируют. Но британские медиа неоднократно писали о напряженности в семье. Иногда в сети говорят о возможном примирении между супругами и королевской семьей, но полноценного восстановления отношений так и не произошло.