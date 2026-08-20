Как обычная женщина с пакетами в руках: королеву Камиллу застали за шопингом
Британская королевская семья вновь привлекла внимание сети своим появлением на публике. На этот раз супругу Чарльза III запечатлели во время обычной прогулки по городу вместе с внучкой.
На днях папарацци заметили королеву-консорта Камиллу в довольно необычном для монаршей особы образе. Во время шопинга в компании 15-летней внучки Элизы супруга британского короля Чарльза III самостоятельно несла пакеты с покупками, как сообщает Hello!
Более того, 79-летняя Камилла отказалась от изысканных платьев и протокольной роскоши в пользу максимального удобства. Для прогулки она выбрала стильный городской кэжуал: практичные джинсы, легкую блузку, жилет и уютную куртку.
Что известно о внуках Камиллы
Юная Элиза, которая составила компанию бабушке, является дочерью Лоры – дочери Камиллы от предыдущего брака. Помимо девочки, Лора воспитывает мальчиков-близнецов Гаса и Луи, а у сына королевы Тома есть дочь Лола и сын Фредди.
Кстати, внуки Камиллы активно участвуют в жизни монархии – юноши даже выполняли роли пажей во время торжественной коронации Чарльза III в 2023 году.
Между тем внук Чарльза III, принц Гарри, и его жена Меган Маркл решили вернуться жить в Великобританию. Таким образом, "Мегзит" отменяется.