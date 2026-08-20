Show24 Королевские семьи Как обычная женщина с пакетами в руках: королеву Камиллу застали за шопингом
20 августа, 16:43
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Как обычная женщина с пакетами в руках: королеву Камиллу застали за шопингом

Полина Костюк

Британская королевская семья вновь привлекла внимание сети своим появлением на публике. На этот раз супругу Чарльза III запечатлели во время обычной прогулки по городу вместе с внучкой.

На днях папарацци заметили королеву-консорта Камиллу в довольно необычном для монаршей особы образе. Во время шопинга в компании 15-летней внучки Элизы супруга британского короля Чарльза III самостоятельно несла пакеты с покупками, как сообщает Hello!

Более того, 79-летняя Камилла отказалась от изысканных платьев и протокольной роскоши в пользу максимального удобства. Для прогулки она выбрала стильный городской кэжуал: практичные джинсы, легкую блузку, жилет и уютную куртку.

Что известно о внуках Камиллы

Юная Элиза, которая составила компанию бабушке, является дочерью Лоры – дочери Камиллы от предыдущего брака. Помимо девочки, Лора воспитывает мальчиков-близнецов Гаса и Луи, а у сына королевы Тома есть дочь Лола и сын Фредди.

Кстати, внуки Камиллы активно участвуют в жизни монархии – юноши даже выполняли роли пажей во время торжественной коронации Чарльза III в 2023 году.

Между тем внук Чарльза III, принц Гарри, и его жена Меган Маркл решили вернуться жить в Великобританию. Таким образом, "Мегзит" отменяется.

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