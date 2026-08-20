Днями королеву-консорта Каміллу папараці помітили в доволі незвичному для монаршої персони образі. Під час шопінгу у компанії 15-річної онуки Елізи дружина британського короля Чарльза III самостійно несла пакунки з покупками, як передає Hello!

Ба більше, 79-річна Камілла відмовилася від вишуканих суконь і протокольної розкоші на користь максимальної зручності. Для прогулянки вона обрала стильний міський кежуал: практичні джинси, легку блузу, жилет та затишну курточку.

Що відомо про онуків Камілли

Юна Еліза, яка склала компанію бабусі, є донькою Лори – дитини Камілли від попереднього шлюбу. Окрім дівчини, Лора виховує хлопців-двійнят Гаса та Луї, а син королеви Том має доньку Лолу й сина Фредді.

До речі, онуки Камілли беруть активну участь у житті монархії – юнаки навіть виконували ролі пажів під час урочистої коронації Чарльза III у 2023 році.

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Тим часом онук Чарльза ІІІ, принц Гаррі, і його дружина Меган Маркл вирішили повернутися жити до Великобританії. Тож Мегзіт скасовується.