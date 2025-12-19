Не смогли быть в стороне: кто из известных людей пошел служить в 2025 году

Уже более 10 лет Украина находится в стадии войны. Когда Россия развернула полномасштабное вторжение, то многие простые люди, а также и известные мобилизовались в ряды ВСУ. Кто-то, к сожалению, уже отдал свою жизнь за Украину, а кто-то продолжает служить.

Но также есть и те, кто в этом году решился взять в руки оружие и стать на защиту Украины. 24 Канал предлагает узнать, кто из знаменитостей в 2025 году стал военнослужащим.

Кто из известных людей мобилизовался в 2025 году?

Александр Кварта

Александр Кварта был звездой проекта "Украина имеет талант". В августе артист записал видеообращение и рассказал, что проходит военные учения. Сегодня служит в составе Отдельной Президентской бригады им. Богдана Хмельницкого в ВСУ.

Александр Кварта / Фото из инстаграма

Ярина Квасний

Исполнительница хита "Паровая машина" еще в мае прошлого года подала документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Сегодня девушка служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне. Ее должность – санитарка на передовом хирургическом отделении. Она занимается регистрацией раненых, координирует следующие этапы эвакуации и сопровождает их.



Ярина Квасний / Фото из инстаграма

Andrii Barmalii (Андрей Мартыненко)

В августе этого года стало известно, что саксофонист проходит базовую общевойсковую подготовку в Вооруженных силах Украины.

Андрей Бармалий / Фото из инстаграма

Марьян Пирожок

Солист группы "Пиріг і Батіг" добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Музыкант не стал разглашать деталей службы – к какому подразделению присоединился или где сейчас находится, но признался, что принял это решение добровольно.

Марьян Пирог / Фото с фейсбука музыканта

MELOVIN

В июле этого года певец сообщил, что присоединился к Ансамблю Государственной пограничной службы Украины. И уже в сентябре исполнитель попал в больницу. Артист заявил, что "не выдержал давления структур".

Мне обидно, но все повторилось, как когда-то давно. Моя менталка и диабет не выдержали давления структур. Я не крепкий орешек. Простите,

– написал певец.

Немало звездных коллег негативно отнеслись к таким заявлениям певец, мол, это его самый большой позор. Они напомнили, что настоящие защитники сидят в окопах годами, давно не видели комфортных условий жизни, и вообще не знать, когда приезжали домой, чтобы встретиться со своими семьями. Артисты не понимают, как MELOVIN мог за месяц или два службы в Ансамбле ГПСУ "устать".

До сих пор ли певец принадлежит к этому Ансамблю – неизвестно.

MELOVIN / Фото из инстаграма

Никита Ломакин

Певец в соцсетях сообщил, что его мобилизовали.

Меня мобилизовали достаточно жестко как и многих мужчин нашей страны. С первого дня своей мобилизации я не имел ни сил, ни возможности все рассказать, был разочарован в человечности и мире после услышанного и увиденного. Теперь я наблюдаю изнутри, что война натворила в душах и мыслях людей,

– написал Никита Ломакин.

Парень признался, что ситуация, которая с ним случилась, едва его не сломала, однако он держится.

Никита Ломакин / Фото из инстаграма

Яков Марный (Иван Шмагно)

Солиста группы "ДК Энергетик" мобилизовали в ряды ВСУ в конце марта. В апреле он проходил боевую подготовку в учебном центре.

По словам жены артиста, его мобилизовали неожиданно – прямо на улице. "В итоге его забрали в поликлинику, закрыли там. Я потом туда пришла, хотя бы чтобы побыть рядом и поддержать. Но я не смогла попасть туда, потому что там все на замках", – рассказывала Анна. Яков Марный / Фото АрмияТѴ

Дмитрий Однороженко

Лидер группы "Хейтспич" сам принял решение пополнить ряды Сил Обороны. В частности, когда нашел себе соответствующую должность. Дмитрий отметил, что его работа в армии не будет связана с медийной сферой.

Дмитрий Однороженко в военной форме / Фото из инстаграма группы

Сергей Вавилов

Комик из команды "Воробей" присоединился к ВСУ. Ранее Сергей активно поддерживал войско: собирал средства на нужды ВСУ и участвовал в акциях в поддержку военнопленных.



Сергей Вавилов / Фото из инстаграма

Миша Крупин

В феврале этого года артист официально принял присягу и стал военнослужащим ВСУ. Музыкант несет службу в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд".

Миша Крупин / Фото из инстаграма

Игорь Ласточкин

В феврале этого года стало известно, что юморист мобилизовался в ряды ВСУ. Сейчас он служит в 93 ОМБр ВСУ "Холодный Яр" и выполняет боевые задачи.

Игорь Ласточкин / Фото 1+1

Павел Гоц

Участник группы Nazva присоединился к Вооруженным Силам. Музыкант не рассказал, где именно проходит службу и чем занимается в армии.

Павел Гоц с пиарщицей группы Nazva / Фото из инстаграма музыканта

Дмитрий Самсонов

Фронтмен группы "Заводь" присоединился к ВСУ после активной волонтерской деятельности. Артист даже попросил финансовой помощи, чтобы приобрести необходимое снаряжение перед военными учениями.

Дмитрий Самсонов / Фото из инстаграма певца

Спасибо каждому и каждой, кто изменил свою жизнь, взял в руки оружие и стоит на защите нашей страны. А также помним о тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины.