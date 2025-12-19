Не змогли бути осторонь: хто з відомих людей пішов служити у 2025 році
- У 2025 році багато відомих українців, включаючи Олександра Кварту, Ярину Квасній, Андрія Мартиненка та інших, приєдналися до Збройних Сил України.
- MELOVIN приєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України, але через місяць потрапив до лікарні через "тиск структур".
Уже понад 10 років Україна перебуває у стадії війни. Коли Росія розгорнула повномасштабне вторгнення, то багато простих людей, а також і відомі мобілізувались до лав ЗСУ. Хтось, на жаль, вже віддав своє життя за Україну, а хтось продовжує служити.
Та також є і ті, хто цього року наважився взяти до рук зброю і стати на захист України. 24 Канал пропонує дізнатись, хто зі знаменитостей у 2025 році став військовослужбовцем.
Може зацікавити Домагання, мовне питання, державна зрада та обман: якими були найгучніші скандали у 2025
Хто з відомих людей мобілізувався у 2025 році?
Олександр Кварта
Олександр Кварта був зіркою проєкту "Україна має талант". У серпні артист записав відеозвернення і розповів, що проходить військові навчання. Сьогодні служить у складі Окремої Президентської бригади ім. Богдана Хмельницького в ЗСУ.
Ярина Квасній
Виконавиця хіта "Парова машина" ще у травні минулого року подала документи у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Сьогодні дівчина служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні. Вона займається реєстрацією поранених, координує наступні етапи евакуації й супроводжує їх.
Ярина Квасній / Фото з інстаграму
Andrii Barmalii (Андрій Мартиненко)
У серпні цього року стало відомо, що саксофоніст проходить базову загальновійськову підготовку у Збройних силах України.
Мар'ян Пирожок
Соліст гурту "Пиріг і Батіг" добровільно вступив до лав Збройних Сил України. Музикант не став розголошувати деталей служби – до якого підрозділу долучився чи де зараз перебуває, але зізнався, що ухвалив це рішення добровільно.
MELOVIN
У липні цього року співак повідомив, що доєднався до Ансамблю Державної прикордонної служби України. Та вже у вересні виконавець потрапив до лікарні. Артист заявив, що "не витримав тиску структур".
Мені прикро, але все повторилось, як колись давно. Моя менталка та діабет не витримали тиску структур. Я не міцний горішок. Вибачте,
– написав співак.
Чимало зіркових колег негативно поставились до таких заяв співак, мовляв, це його найбільший позор. Вони нагадали, що справжні захисники сидять в окопах роками, давно не бачили комфортних умов життя, та й взагалі не знати, коли приїжджали додому, щоб зустрітись зі своїми сім'ями. Артисти не розуміють, як MELOVIN міг за місяць чи два служби в Ансамблі ДПСУ "втомитись".
Чи досі співак належить до цього Ансамблю – невідомо.
Микита Ломакін
Співак у соцмережах повідомив, що його мобілізували.
Мене мобілізували достатньо жорстко як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти, був розчарований у людяності й світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю з середини, що війна накоїла в душах та думках людей,
– написав Микита Ломакін.
Хлопець зізнався, що ситуація, яка з ним трапилась, ледь його не зламала, однак він тримається.
Яків Марний (Іван Шмагно)
Соліста гурту "ДК Енергетик" мобілізували до лав ЗСУ наприкінці березня. У квітні він проходив бойову підготовку у навчальному центрі.
За словами дружини артиста, його мобілізували несподівано – просто на вулиці. "У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там. Я потім туди прийшла, хоча б щоб побути поруч і підтримати. Але я не змогла потрапити туди, бо там усе на замках", – розповідала Анна.
Дмитро Однороженко
Лідер гурту "Хейтспіч" сам ухвалив рішення поповнити лави Сил Оборони. Зокрема, коли знайшов собі відповідну посаду. Дмитро зазначив, що його робота у війську не буде пов'язана з медійною сферою.
Сергій Вавілов
Комік з команди "Горобчик" приєднався до ЗСУ. Раніше Сергій активно підтримував військо: збирав кошти на потреби ЗСУ та брав участь в акціях на підтримку військовополонених.
Сергій Вавілов / Фото з інстаграму
Міша Крупін
У лютому цього року артист офіційно склав присягу й став військовослужбовцем ЗСУ. Музикант несе службу в 413-му окремому батальйоні безпілотних систем "Рейд".
Ігор Ласточкін
У лютому цього року стало відомо, що гуморист мобілізувався до лав ЗСУ. Зараз він служить у 93 ОМБр ЗСУ "Холодний Яр" та виконує бойові завдання.
Павло Гоц
Учасник гурту Nazva долучився до Збройних Сил. Музикант не розповів, де саме проходить службу та чим займається у війську.
Дмитро Самсонов
Фронтмен гурту "Заводь" приєднався до ЗСУ після активної волонтерської діяльності. Артист навіть попросив фінансової допомоги, щоб придбати необхідне спорядження перед військовими навчаннями.
Дякуємо кожному і кожній, хто змінив своє життя, взяв до рук зброю і стоїть на захисті нашої країни. А також пам'ятаємо про тих, хто віддав своє життя за незалежність України.