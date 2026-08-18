Не только Джоли и принц Гарри: какие мировые звезды не раз приезжали в Украину
Недавно Украину с незапланированным визитом посетил американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана". Он приехал вместе с командой The Campfire Project, которая проводит гуманитарные и образовательные миссии для детей, пострадавших от войны.
Впрочем, Айзенберг – далеко не первая мировая знаменитость, которая приехала в Украину во время полномасштабной войны. Некоторые звезды побывали здесь не один раз и каждый раз приезжали, чтобы лично увидеть последствия российской агрессии и поддержать украинцев. Кто именно – рассказываем далее в материале 24 Канала.
Анджелина Джоли
Одной из самых известных голливудских актрис, которая дважды приезжала в Украину после начала полномасштабной войны, стала Анджелина Джоли.
Первый визит состоялся весной 2022 года. Тогда актриса побывала во Львове, где встретилась с детьми, пострадавшими в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
Она также пообщалась с волонтерами, посетила школу-интернат и побывала на Главном железнодорожном вокзале Львова, куда прибывали эвакуационные поезда из Покровска. Во время той же поездки Джоли посетила Борислав и учебно-реабилитационный центр "Гармония".
Во второй раз актриса приехала в Украину в ноябре 2025 года. Она побывала в Херсоне и Николаеве, где общалась с местными жителями, медиками и волонтерами. Также Джоли встретилась с украинскими пограничниками, а еще ее заметили в Тернополе.
На этот раз знаменитость приезжала вместе с благотворительной организацией Legacy of War Foundation. СМИ сообщали, что актриса не предупреждала украинское правительство о своем визите и пересекла границу пешком.
После визита Джоли рассказала о беседах с украинцами и их эмоциональном состоянии.
Это было больно, но в то же время чрезвычайно вдохновляюще видеть. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени постоянной угрозы – и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром,
– написала актриса в своем инстаграме.
Принц Гарри
Еще одним известным иностранным гостем Украины стал принц Гарри. Только в 2025 году герцог Сассекский дважды приезжал в страну, а в апреле 2026 года совершил еще один неанонсированный визит.
Во время первой поездки в апреле 2025 года Гарри побывал в львовском реабилитационном центре Superhumans. Там он пообщался с сотрудниками и пациентами, проходящими восстановление после травм.
В сентябре того же года принц снова приехал в Украину. В Киеве он представил новые инициативы по поддержке реабилитации украинских военных, получивших ранения на фронте.
Герцог Сассекский встретился с ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, посетил Майдан Независимости и провел встречу с тогдашним премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Также он увидел последствия российских ракетных атак.
Принц Гарри в Киеве / Фото Центра противодействия дезинформации, из Telegram-канала Юлии Свириденко и КМВА
В апреле 2026 года Гарри в третий раз приехал в Украину. В Киеве он выступил на конференции по вопросам безопасности и ознакомился с работой благотворительной организации The HALO Trust, которая занимается разминированием. Важным символическим моментом стало то, что в свое время деятельность The HALO Trust поддерживала мать Гарри, принцесса Диана.
Во время поездки принц встретился с главой Офиса Президента Кириллом Будановым, бывшим премьер-министром Юлией Свириденко, ветераном Александром Тереном и парамедиком Юлией Паевской, известной как "Тайра".
Он также встретился с представителями своего фонда "Игры непокоренных". Отдельно Гарри побывал в Буче, где почтил память людей, погибших в результате российской оккупации. В Киевской области он также прогулялся по разминированным лесам.
А еще известно, что судья кулинарного талант-шоу "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский приготовил ужин для принца Гарри, который находится в Киеве. Он, в частности, попробовал борщ – блюдо, которое любила его мать, принцесса Диана.
Владимир Ярославский и принц Гарри / Фото из инстаграма шеф-повара
Принцесса Анна
Украину посетила и сестра короля Чарльза III – принцесса Анна. 30 сентября 2025 года она приехала в Киев по просьбе Министерства иностранных дел Украины. Во время визита принцесса встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими, почтила память погибших детей, посетила Центр защиты прав ребенка, а также пообщалась с украинскими ветеранами, полицейскими и военнослужащими.
Для Анны эта поездка стала первой после восстановления независимости Украины. В то же время она уже бывала в Киеве в советские времена. В 1973 году принцесса приехала в столицу вместе с отцом, принцем Филиппом, и тогдашним возлюбленным Марком Филлипсом для участия в соревнованиях. В 1990 году Анна посетила Киев в качестве гостьи советского правительства во время официальной поездки в СССР.
В список знаменитостей, которые возвращались в Киев, входят и победители Евровидения-2024 из Швейцарии – группа Nemo. В октябре 2025 года артисты дали свой первый сольный концерт в киевском клубе Atlas.
Nemo впервые приехали в Киев / Фото со страницы артистов в инстаграме
Уже в апреле 2026 года Nemo снова приехали в столицу – на этот раз в качестве специальных гостей сольного концерта Jerry Heil во Дворце спорта. Вместе с украинской певицей Nemo исполнили песню Назария Яремчука "Пригласи меня в свои сны".
Шон Пенн
Американский актер и режиссер Шон Пенн с самого начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Украину. Он неоднократно приезжал в Киев и другие регионы, встречался с Владимиром Зеленским и военными, а также основал благотворительную организацию Community Organized Relief Effort (CORE) для помощи украинцам. Актер даже получил от президента Украины орден "За заслуги" III степени.
Шон Пенн также стал соавтором документального фильма "Суперсила" о полномасштабной войне России против Украины. Кроме того, он снялся в киноальманахе "Война глазами животных" – за роль в новелле "Орел" Пенн получил символический гонорар в 1 доллар.
Недавно стало известно, что актер также сыграет вместе с Эдрианом Броуди в фильме Дага Лаймана "Остров Змеиный" об украинских водолазах и диверсии на газопроводах "Северный поток".
В поддержку Украины Пенн также сделал татуировку с изображением украинского трезубца на запястье.
Даже в день вручения "Оскара" Шон Пенн выбрал Украину. 16 марта 2026 года актер получил награду на 98-й церемонии премии, но пропустил само мероприятие в Лос-Анджелесе. Тогда стало известно, что вместо церемонии он отправился в Украину с незапланированным визитом.
Лив Шрайбер
Американский актер Лив Шрайбер, известный по фильмам "Люди Икс", также неоднократно приезжал в Украину после начала полномасштабной войны. В апреле 2022 года он приехал во Львов и стал волонтером.
Позже в том же году Шрайбер побывал в Киеве, а также посетил Бородянку в Киевской области, которая сильно пострадала во время российской оккупации. Там он собственными глазами увидел последствия российских атак. В столице актер встретился с Владимиром Зеленским. Во время той поездки Шрайбера сопровождал Андрей Шевченко. Оба являются послами украинской фандрайзинговой платформы UNITED24.
Тем временем известный рэпер Канье Уэст собрался отправиться в Россию с концертами.