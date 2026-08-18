Не только Джоли и принц Гарри: какие мировые звезды не раз приезжали в Украину

Недавно Украину с незапланированным визитом посетил американский актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана". Он приехал вместе с командой The Campfire Project, которая проводит гуманитарные и образовательные миссии для детей, пострадавших от войны.

Впрочем, Айзенберг – далеко не первая мировая знаменитость, которая приехала в Украину во время полномасштабной войны. Некоторые звезды побывали здесь не один раз и каждый раз приезжали, чтобы лично увидеть последствия российской агрессии и поддержать украинцев. Кто именно – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Анджелина Джоли

Одной из самых известных голливудских актрис, которая дважды приезжала в Украину после начала полномасштабной войны, стала Анджелина Джоли.

Первый визит состоялся весной 2022 года. Тогда актриса побывала во Львове, где встретилась с детьми, пострадавшими в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Анджелина Джоли во Львове / Фото из Telegram Сергея Лещенко

Она также пообщалась с волонтерами, посетила школу-интернат и побывала на Главном железнодорожном вокзале Львова, куда прибывали эвакуационные поезда из Покровска. Во время той же поездки Джоли посетила Борислав и учебно-реабилитационный центр "Гармония".

Во второй раз актриса приехала в Украину в ноябре 2025 года. Она побывала в Херсоне и Николаеве, где общалась с местными жителями, медиками и волонтерами. Также Джоли встретилась с украинскими пограничниками, а еще ее заметили в Тернополе.

Анджелина Джоли встретилась с пограничниками в Украине / Фото ГПСУ

На этот раз знаменитость приезжала вместе с благотворительной организацией Legacy of War Foundation. СМИ сообщали, что актриса не предупреждала украинское правительство о своем визите и пересекла границу пешком.

После визита Джоли рассказала о беседах с украинцами и их эмоциональном состоянии.

Это было больно, но в то же время чрезвычайно вдохновляюще видеть. Многие люди говорили со мной о психологическом бремени постоянной угрозы – и о еще более глубоком страхе быть забытыми миром,

– написала актриса в своем инстаграме.

Принц Гарри

Еще одним известным иностранным гостем Украины стал принц Гарри. Только в 2025 году герцог Сассекский дважды приезжал в страну, а в апреле 2026 года совершил еще один неанонсированный визит.

Во время первой поездки в апреле 2025 года Гарри побывал в львовском реабилитационном центре Superhumans. Там он пообщался с сотрудниками и пациентами, проходящими восстановление после травм.

В сентябре того же года принц снова приехал в Украину. В Киеве он представил новые инициативы по поддержке реабилитации украинских военных, получивших ранения на фронте.

Герцог Сассекский встретился с ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, посетил Майдан Независимости и провел встречу с тогдашним премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Также он увидел последствия российских ракетных атак.

Принц Гарри в Киеве / Фото Центра противодействия дезинформации, из Telegram-канала Юлии Свириденко и КМВА

В апреле 2026 года Гарри в третий раз приехал в Украину. В Киеве он выступил на конференции по вопросам безопасности и ознакомился с работой благотворительной организации The HALO Trust, которая занимается разминированием. Важным символическим моментом стало то, что в свое время деятельность The HALO Trust поддерживала мать Гарри, принцесса Диана.

Принц Гарри в Киеве в 2026 году / Фото "Суспильне"

Во время поездки принц встретился с главой Офиса Президента Кириллом Будановым, бывшим премьер-министром Юлией Свириденко, ветераном Александром Тереном и парамедиком Юлией Паевской, известной как "Тайра".

Он также встретился с представителями своего фонда "Игры непокоренных". Отдельно Гарри побывал в Буче, где почтил память людей, погибших в результате российской оккупации. В Киевской области он также прогулялся по разминированным лесам.

Принц Гарри в Буче / Фото из фейсбука Анатолия Федорука

А еще известно, что судья кулинарного талант-шоу "МастерШеф", шеф-повар Владимир Ярославский приготовил ужин для принца Гарри, который находится в Киеве. Он, в частности, попробовал борщ – блюдо, которое любила его мать, принцесса Диана.



Владимир Ярославский и принц Гарри / Фото из инстаграма шеф-повара

Принцесса Анна

Украину посетила и сестра короля Чарльза III – принцесса Анна. 30 сентября 2025 года она приехала в Киев по просьбе Министерства иностранных дел Украины. Во время визита принцесса встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими, почтила память погибших детей, посетила Центр защиты прав ребенка, а также пообщалась с украинскими ветеранами, полицейскими и военнослужащими.

Владимир Зеленский и принцесса Анна / Фото Getty Images

Елена Зеленская и принцесса Анна / Фото Getty Images

Для Анны эта поездка стала первой после восстановления независимости Украины. В то же время она уже бывала в Киеве в советские времена. В 1973 году принцесса приехала в столицу вместе с отцом, принцем Филиппом, и тогдашним возлюбленным Марком Филлипсом для участия в соревнованиях. В 1990 году Анна посетила Киев в качестве гостьи советского правительства во время официальной поездки в СССР.

Принцесса Анна выступила на ЧЕ-1973 в Киеве / Коллаж 24 Канал / Getty Images

В список знаменитостей, которые возвращались в Киев, входят и победители Евровидения-2024 из Швейцарии – группа Nemo. В октябре 2025 года артисты дали свой первый сольный концерт в киевском клубе Atlas.

Nemo впервые приехали в Киев / Фото со страницы артистов в инстаграме

Уже в апреле 2026 года Nemo снова приехали в столицу – на этот раз в качестве специальных гостей сольного концерта Jerry Heil во Дворце спорта. Вместе с украинской певицей Nemo исполнили песню Назария Яремчука "Пригласи меня в свои сны".

Шон Пенн

Американский актер и режиссер Шон Пенн с самого начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Украину. Он неоднократно приезжал в Киев и другие регионы, встречался с Владимиром Зеленским и военными, а также основал благотворительную организацию Community Organized Relief Effort (CORE) для помощи украинцам. Актер даже получил от президента Украины орден "За заслуги" III степени.

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото ОП

Шон Пенн также стал соавтором документального фильма "Суперсила" о полномасштабной войне России против Украины. Кроме того, он снялся в киноальманахе "Война глазами животных" – за роль в новелле "Орел" Пенн получил символический гонорар в 1 доллар.

Недавно стало известно, что актер также сыграет вместе с Эдрианом Броуди в фильме Дага Лаймана "Остров Змеиный" об украинских водолазах и диверсии на газопроводах "Северный поток".

В поддержку Украины Пенн также сделал татуировку с изображением украинского трезубца на запястье.

Шон Пенн / Коллаж Show 24, фото из фейсбука Сергея Лещенко

Даже в день вручения "Оскара" Шон Пенн выбрал Украину. 16 марта 2026 года актер получил награду на 98-й церемонии премии, но пропустил само мероприятие в Лос-Анджелесе. Тогда стало известно, что вместо церемонии он отправился в Украину с незапланированным визитом.

Лив Шрайбер

Американский актер Лив Шрайбер, известный по фильмам "Люди Икс", также неоднократно приезжал в Украину после начала полномасштабной войны. В апреле 2022 года он приехал во Львов и стал волонтером.

Позже в том же году Шрайбер побывал в Киеве, а также посетил Бородянку в Киевской области, которая сильно пострадала во время российской оккупации. Там он собственными глазами увидел последствия российских атак. В столице актер встретился с Владимиром Зеленским. Во время той поездки Шрайбера сопровождал Андрей Шевченко. Оба являются послами украинской фандрайзинговой платформы UNITED24.

Андрей Шевченко, Владимир Зеленский и Лиев Шрайбер / Фото из инстаграма актера

Тем временем известный рэпер Канье Уэст собрался отправиться в Россию с концертами.