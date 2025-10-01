Звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук, которого большинство зрителей знают как Веню, рассказал о "черной полосе в жизни". Оказалось, что квартира юмориста пострадала от ракетного обстрела столицы.

А накануне ему сделали тяжелую операцию. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Александра Венедчука.

Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад – полностью разрушена улица. Я у себя дома убираю вырванные двери и окна с заложенными ушами. Убираю стекло, замешанное с вазонами, мониторами и светом, а уже вечером сделана фотография на концерте в Октябрьском, который выровнял мое ментальное здоровье,

– рассказал артист.

Для справки! 31 января у Александра произошло кровоизлияние в мозг, поэтому ему провели срочную операцию. "Нет 20% черепной коробки", – впоследствии в соцсетях написал шоумен.

Через семь месяцев реабилитации он перенес еще одно хирургическое вмешательство и заявил: "Теперь тридцать пять процентов моей головы – это сплав титана и какой-то супер-пупер штуки".

Юморист постепенно возвращается к привычной жизни, но продолжает лечение.

Как известно из инстаграма Sabotage Concert Agency концерт-съемка в Октябрьском дворце, о которой в посте отметил Венедчук, состоялась 28 сентября. Тогда снимали выпуска шоу "Викторина" от "Ветеранов космических войск".

Что известно об обстреле столицы в ночь на 28 сентября?