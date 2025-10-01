Квартира зірки "Ліги сміху" постраждала від ракетної атаки росіян: "Вщент зруйнована вулиця"
- Квартира Олександра Венедчука постраждала від ракетного обстрілу в Києві.
- Це відбулося 28 вересня під час масованої атаки росіян дронами та ракетами.
Зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук, якого більшість глядачів знають як Веню, розповів про "чорну смугу в житті". Виявилося, що квартира гумориста постраждала від ракетного обстрілу столиці.
А напередодні йому зробили важку операцію. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Венедчука.
Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому – вщент зруйнована вулиця. Я в себе дома прибираю вирвані двері й вікна з закладеними вухами. Прибираю скло, замішане з вазонами, моніторами й світлом, а вже ввечері зроблена фотографія на концерті в Жовтневому, який вирівняв моє ментальне здоров'я,
– розповів артист.
Для довідки! 31 січня в Олександра стався крововилив у мозок, тож йому провели термінову операцію. "Немає 20% черепної коробки", – згодом в соцмережах написав шоумен.
Через сім місяців реабілітації він переніс ще одне хірургічне втручання і заявив: "Тепер тридцять п'ять відсотків моєї голови – це сплав титану та якоїсь супер-пупер штуки".
Гуморист поступово повертається до звичного життя, але продовжує лікування.
Як відомо з інстаграму Sabotage Concert Agency концерт-зйомка в Жовтневому Палаці, про яку в дописі зазначив Венедчук, відбулася 28 вересня. Тоді знімали випуску шоу "Вікторина" від "Ветеранів космічних військ".
Що відомо про обстріл столиці в ніч проти 28 вересня?
- Тоді Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну, використавши одночасно дрони та крилаті ракети.
- У Києві уламки безпілотників пошкодили будівлі в кількох районах міста – Солом'янському, Голосіївському та Дніпровському. Відомо, що в Солом'янському районі уламки впали на дах п'ятиповерхівки, спричинили часткове руйнування ще одного житлового будинку, а також пошкодили нежитлове приміщення.
- На жаль, у столиці є загиблі та постраждалі внаслідок обстрілу.