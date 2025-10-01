А напередодні йому зробили важку операцію. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Венедчука.

Два тижні тому мені зробили операцію. Два дні тому – вщент зруйнована вулиця. Я в себе дома прибираю вирвані двері й вікна з закладеними вухами. Прибираю скло, замішане з вазонами, моніторами й світлом, а вже ввечері зроблена фотографія на концерті в Жовтневому, який вирівняв моє ментальне здоров'я,

– розповів артист.

Для довідки! 31 січня в Олександра стався крововилив у мозок, тож йому провели термінову операцію. "Немає 20% черепної коробки", – згодом в соцмережах написав шоумен.

Через сім місяців реабілітації він переніс ще одне хірургічне втручання і заявив: "Тепер тридцять п'ять відсотків моєї голови – це сплав титану та якоїсь супер-пупер штуки".

Гуморист поступово повертається до звичного життя, але продовжує лікування.

Як відомо з інстаграму Sabotage Concert Agency концерт-зйомка в Жовтневому Палаці, про яку в дописі зазначив Венедчук, відбулася 28 вересня. Тоді знімали випуску шоу "Вікторина" від "Ветеранів космічних військ".

Що відомо про обстріл столиці в ніч проти 28 вересня?