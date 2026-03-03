Квентина Тарантино "похоронили" в Израиле: представитель режиссера вышел на связь

После обострения событий на Ближнем Востоке в соцсетях появилось множество слухов и ложной информации. Одна из таких сплетен касалась культового режиссера Квентина Тарантино.

В соцсети Х один из пользователей опубликовал новость о том, что Квентин Тарантино якобы погиб в результате ракетного обстрела в Израиле, сославшись на Deadline. Однако это оказалось фейком, пишет The Daily Mail.

К слову Нас хотели класть в больницу, – MamaRika рассказала об "адском" отпуске в Дубае

Издание обратилось к представителю режиссера и победителя Оскара. Официально подтверждено: Квентин Тарантино на самом деле не погиб в Израиле. У Deadline также опровергли слухи о смерти режиссера.

Фейковая новость собрала более 1500 лайков и быстро распространилась по сети. Поэтому стоит еще раз подчеркнуть на проверке чувствительной информации в соцсетях.

Отметим, Квентин Тарантино действительно последние 4 года проживает в Тель-Авиве вместе со своей женой и двумя детьми. В одном из интервью он называл этот город "уменьшенной версией Лос-Анджелеса".

Что произошло на Ближнем Востоке?