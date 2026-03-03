Квентина Тарантино "похоронили" в Израиле: представитель режиссера вышел на связь
- Квентин Тарантино не погиб в Израиле, как сообщалось в фейковой новости в соцсетях.
- Информацию опроверг представитель режиссера.
После обострения событий на Ближнем Востоке в соцсетях появилось множество слухов и ложной информации. Одна из таких сплетен касалась культового режиссера Квентина Тарантино.
В соцсети Х один из пользователей опубликовал новость о том, что Квентин Тарантино якобы погиб в результате ракетного обстрела в Израиле, сославшись на Deadline. Однако это оказалось фейком, пишет The Daily Mail.
Издание обратилось к представителю режиссера и победителя Оскара. Официально подтверждено: Квентин Тарантино на самом деле не погиб в Израиле. У Deadline также опровергли слухи о смерти режиссера.
Фейковая новость собрала более 1500 лайков и быстро распространилась по сети. Поэтому стоит еще раз подчеркнуть на проверке чувствительной информации в соцсетях.
Отметим, Квентин Тарантино действительно последние 4 года проживает в Тель-Авиве вместе со своей женой и двумя детьми. В одном из интервью он называл этот город "уменьшенной версией Лос-Анджелеса".
Что произошло на Ближнем Востоке?
- Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость". Ее целью было уничтожить иранские ядерные объекты, ракетные хранилища и пусковые установки, а также ликвидировать ключевых фигур иранского режима.
- В результате эскалации Иран начал атаковать в ответ и выпустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, а также на военные базы США и их союзников в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии.
- В Израиле сообщили о гибели 9 человек, еще 28 получили ранения после удара по синагоге в городе Бейт-Шемеш. Еще 11 человек считаются пропавшими без вести. Трамп тем временем заявил, что почти все вооружение Ирана уже уничтожено.