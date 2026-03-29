28 лет назад ее жизнь унесла онкология: культовые песни Квитки Цисык

Ровно 28 лет умерла одна из величайших певиц Квитка Цисык. Она выступала на одной сцене с Уитни Хьюстон и Майклом Джексоном, а для Украины оставила творческое наследие в виде двух украиноязычных альбомов, которые номинировали на премию Грэмми.

Она не дожила всего пять дней до своего 45-летия. В 1992 году врачи диагностировали артистке страшный диагноз – рак молочной железы. И прогнозы были неутешительными, ведь говорили, что ей осталось жить всего несколько месяцев. Однако Цисык прожила еще семь лет после озвученного диагноза. Чтобы почтить память этой выдающейся певицы, 24 Канал вспомнит ее песни, которые должны жить даже через столько лет после смерти артистки.

Квитка Цисык – "Ты озаряешь мою жизнь"

В 1978 году песня "Ты озаряешь мою жизнь", которую исполнила артистка к одноименному фильму, получила Оскар и "Золотой глобус". Тогда же Цисык себя попробовала как актриса.

Квитка Цисык – "You Light Up My Life": смотрите видео онлайн

Квитка Цисык – "Я піду в далекі гори"

За рубежом она за собственные средства издала два украиноязычных альбома, которые содержали песни Владимира Ивасюка и других композиторов – "Квитка" (1980) и "Два кольори" (1989). На это она потратила около 200 тысяч долларов. В 1990 году обе пластинки номинировали на Грэмми.

Квитка Цисык – "Я піду в далекі гори": слушайте песню онлайн

Квитка Цисык – "Коханий"

Эта песня артистки относительно недавно стала очень популярной в сети. Не зря говорят, что все новое – хорошо забытое старое.

Квитка Цисык – "Коханий": слушайте песню онлайн

Квитка Цисык – "Іванку": слушайте песню онлайн

Квитка Цисык – The One and Only: слушайте песню онлайн

Квитка Цисык – "Черемшина": слушайте песню онлайн

Интересный факт! Цисык стала одной из самых дорогих исполнительниц джинглов к рекламным роликам: Coca-Cola, McDonalds, American Airlines, Ford и тому подобное. А джингл Have you driven a Ford lately, что певица записала для FordMotorCompany, прослушали более 22 миллиардов раз.