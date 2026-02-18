Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA намекнула на возвращение в Украину после 12 лет в Германии

Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA уже более 10 лет живет в Германии, и неожиданно высказалась о возвращении в Украину.

Об этом она рассказала после своего сольного концерта в Киеве корреспондентам ТСН.

Не пропустите Обрыганная тряпка, – Юля Верба жестко высказалась о блогерше-предательнице Софии Стужук

Певица заявила, что действительно рассматривает возможность возвращения на Родину.

Я не знаю, когда я поеду в Германию и что мне там делать, когда мне там не совсем есть где жить. Я расстаюсь с человеком, с которым я жила. В ту квартиру не очень хочется возвращаться. Здесь мне намного лучше, дышится свободнее. Только собаку свою надо забрать, потому что я по ней очень скучаю,

– сказала LELÉKA.

Накануне в интервью, которое вышло на ютуб-канале Марички Падалко, Виктория (настоящее имя LELÉKA), поделилась, что пристроила собачку из Харьковской области, которая во время войны была эвакуирована.

Что известно о LELÉKA?