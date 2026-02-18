Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA намекнула на возвращение в Украину после 12 лет в Германии
- Певица LELÉKA, которая живет в Германии более 10 лет, заявила о возможном возвращении в Украину, отметив, что ей здесь комфортнее.
- Виктория, настоящее имя LELÉKA, основала группу LELÉKA в Германии в 2016 году и имеет другой музыкальный проект DONBA₴GRL.
Победительница Нацотбора-2026 LELÉKA уже более 10 лет живет в Германии, и неожиданно высказалась о возвращении в Украину.
Об этом она рассказала после своего сольного концерта в Киеве корреспондентам ТСН.
Певица заявила, что действительно рассматривает возможность возвращения на Родину.
Я не знаю, когда я поеду в Германию и что мне там делать, когда мне там не совсем есть где жить. Я расстаюсь с человеком, с которым я жила. В ту квартиру не очень хочется возвращаться. Здесь мне намного лучше, дышится свободнее. Только собаку свою надо забрать, потому что я по ней очень скучаю,
– сказала LELÉKA.
Накануне в интервью, которое вышло на ютуб-канале Марички Падалко, Виктория (настоящее имя LELÉKA), поделилась, что пристроила собачку из Харьковской области, которая во время войны была эвакуирована.
Что известно о LELÉKA?
- Виктория родилась в городе Шахтерское Днепропетровской области. После школы она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где получила степень бакалавра исполнительских искусств/актерского мастерства.
- Впоследствии даже несколько лет работала в Молодом театре в столице. В 2014 году девушка поехала в Германию на учебу: сначала закончила вокальный джазовый отдел, затем композиторский, а затем поступила на кинокомпозиторский.
- Именно в Германии в 2016 году Виктория основала группу LELÉKA, которой уже 10 лет. Кроме того, она имеет другой проект DONBA₴GRL. "На LELÉKA ты приходишь, настраиваешься на высокое искусство, садишься так и катарсис получаешь. А на DONBA₴GRL надо прийти в такую клубную атмосферу или фестиваль электронной музыки и просто кричать, прыгать и выпускать эмоции", – рассказывала певица в видео, которое вышло на ютуб-канале Евровидения Украина.