В июне этого года украинская телеведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. С тех пор звезда время от времени делится с подписчиками трогательными моментами из своего нового этапа жизни.

На днях она опубликовала теплое фото, на котором изображена ее мама с новорожденным внуком. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Никитюк.

Не пропустите Это п*зд*ц, – Анатолий Анатолич попал в больницу из-за серьезной травмы

Так, телеведущая запостила фотографию, где ее мать Екатерина сидит на террасе дома в плетеном кресле, нежно держа на руках своего внука и с улыбкой смотрит на ребенка.

Мама Леси Никитюк с внуком / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о первенце Леси Никитюк?

Сын телеведущей родился 15 июня. Отцом ребенка является украинский военнослужащий Дмитрий Бабчук. Имя малыша пара официально пока не объявляла, но в сети ходят слухи, что мальчика могут звать Орест.

Несмотря на материнство, Леся быстро вернулась к активной жизни. Уже через месяц после родов она стала ведущей празднования дня рождения, а недавно вместе с сыном отправилась на отдых в Одессу.