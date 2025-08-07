Кроме того, показал кадры из больницы, где ему наложили гипс, и рассказал, как теперь планирует адаптироваться к новой жизни. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Анатолия Анатолича.

Так, во время игры в пляжный футбол соперник нарушил правила и сломал телеведущему два пальца.

Это не ранение и не травма во время спасения человека. Здесь нет ничего героического. Просто тупой перелом двух пальцев. Гипс. И несколько месяцев я выпадаю из своего ритма. Честно. Очень больно это осознавать,

– написал он.

Анатолий Анатолич признался, что травма дается ему сложно прежде всего психологически. Еще недавно он был в прекрасной физической форме, активно бегал и имел четкий ритм жизни. Теперь все планы разрушены, и неизвестно, сколько времени понадобится на полное восстановление.

Многие пишут, что это знак от Вселенной: остановись, передохни. Но я не хотел тормозить и отдыхать. Сейчас у меня стадия страдания и не принятия этого временного состояния. Как для бегуна – это п*зд*ц. Был в прекрасной форме, но сейчас все идет на нет,

– отметил шоумен.

Кстати, это уже не первая подобная травма в жизни Анатолия Анатолича. В июле 2023 года ведущий также сломал палец – правда, тогда только один. Как рассказывал шоумен, это также произошло во время игры в футбол.