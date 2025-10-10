Что интересно, часто такие звездные семьи становятся примером для подражания. В подборке Show24 предлагаем посмотреть, какие селебрети решились на статус многодетных родителей.

Кто из украинских звезд имеет троих детей?

Екатерина Бужинская

В браке с продюсером Юрием Квеленковым родилась дочь Елена, однако по определенным причинам этот союз распался. В 2014 году Бужинская вышла замуж за Димитара Стойчева. У пары родились двойняшки – Дмитрий и Екатерина.

Сегодня старшая дочь звезды проживает в Германии меньшие дети живут и учатся в Болгарии. Поэтому певица вынуждена жить на две страны. Иногда в гости наведывается и Елена.

Екатерина Бужинская с мужем и детьми / Фото из инстаграма артистки

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

В 2011 году пара поженилась, а уже через год в семье появился первый ребенок – дочь Диана. Еще через пять лет – дочь Полина. А в 2024 году телеведущая родила еще одну дочь, которую назвали Адель.

Дети Лилии Ребрик и Андрея Дикого / Фото из инстаграма звезды

Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь

Свою судьбу с продюсером певица соединила в 2016 году, когда вышла за него замуж. Хотя мужчина и старше Светланы на 14 лет, но возраст не стал препятствием для создания большой семьи.

Через два года после бракосочетания артистка родила сына Ивана. В 2020 году семья пополнилась еще одним ребенком – девочкой Марией. А уже в апреле 2023 года Тарабарова родила третьего младенца – дочь Полину.

Светлана Тарабарова с детьми и мужем / Фото из инстаграма певицы

Тарас и Елена Тополи

Первенец супругов появился на свет еще в далеком 2013 году. Парня назвали Романом. Через два года родился второй сын – Марк. А уже в 2020 году Елена родила дочь Марию.

Ранее певица рассказывала, что первые роды длились 13 часов, во время рождения второго сына – у мальчика было обвитие пуповиной, а третьи роды хоть были короткими, но беременность подорвала здоровье женщины. Кроме того, ни вторая, ни третья беременности не были запланированы.

Сегодня супруги больше не планируют расширять семью.

Тарас и Елена Тополи с детьми / Фото из инстаграма певицы

Елена Кравец

В 2002 году актриса вышла замуж за коллегу по "Квартал 95". В 2003 году у пары родилась дочь Мария, а в 2016 – двойня: мальчик Иван и девочка Катя.

Ранее Кравец рассказывала, что дважды теряла беременность на одном и том же сроке.

Когда началась полномасштабная война, Елена уехала в вынужденную эмиграцию с детьми, однако впоследствии вернулась, потому что хотела работать и реализовываться, а не только быть мамой.

Старшая дочь уже давно не живет рядом с мамой. Она переехала, когда родились младшие брат и сестра.

Младшие дети Елены Кравец / Фото из инстаграма актрисы

Анатолий Анатолич и Юлия Яцечко

Пара воспитывает троих детей: две дочери – Алиса и Лолита и сын – Нил. Когда началась большая война, семья эвакуировалась во Францию. Дети там пошли в школу, а шоумен время от времени приезжал в гости к семье.

И 2023 году семья в полном составе вернулась в Украину.

