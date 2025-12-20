Ирина Федишин имела четкую позицию с начала российско-украинской войны. В материале 24 Канала читайте больше о биографии певицы и ее жизни и деятельности сейчас.

Что известно о биографии и карьере Ирины Федишин?

Ирина Федишин родилась в селе вблизи Львова в творческой семье. Ее мама работала в доме культуры, а отец – геодезист по профессии, но музыкант в душе. Поэтому неудивительно, что девушка с детства увлекалась музыкой.

Впервые она вышла на сцену в 3 года, чтобы выступить на свадьбе крестной вместе с папой. В 13 лет Ирина Федишин пошла в музыкальную школу – сразу в четвертый класс. В подростковом возрасте участвовала в различных конкурсах и фестивалях, начинала писать собственные песни.

Девушка получила высшее экономическое образование, однако во время обучения, и после его завершения, продолжала заниматься музыкой и вокалом. Будучи студенткой, Ирина познакомилась с Виталием Човником. Он увидел в девушке огромный потенциал и захотел стать ее продюсером.

Он поверил в меня больше, чем я сама. Я с детства пела, но поступила на экономический факультет. Родители понимали, что музыка – это трудный путь, у нас не было ни связей, ни финансов. И я тоже не очень серьезно настраивалась прокладывать тропу шоубизнеса. Виталий разглядел во мне талант,

В 2005 году артистка выступила на Нацотборе Евровидения. Впоследствии выпустила песню "Твой ангел", а за этим на свет появился хит "Украина колядует". Первые выступления проходили в небольших городах Львовской области.

"Первые концерты были очень скромными по световому наполнению, по звуку. Помню, что мы с мужем приобрели две лампочки, которые светили на сцене, две колоночки и так ездили и выступали. Однако главным было общение с публикой и те эмоции, которые чувствовала на концерте", – говорила Ирина Федишин.

Ирина Федишин – "Твой ангел": смотрите видео онлайн

После рождения первенца карьера Ирины Федишин стремительно пошла вверх. Тогда вышла песня "Малесенькие ладошки", ставшая настоящим хитом. Постепенно артистка приобретала каждый раз большую популярность.

В 2018 году Ирина Федишин неожиданно пришла на проект "Голос страны". На слепых прослушиваниях к ней повернулось четверо судей, но певица решила продолжать борьбу в команде Джамалы. Звезда покинула шоу на этапе нокаутов.

Ирина Федишин на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Впоследствии Федишин призналась, что не хотела участвовать в шоу. Она согласилась на уговоры продюсера Завадюка только после того, как он предложил ей участие в "Танцах со звездами". И муж своего обещания не сдержал.

Потом Володя вышел на связь: "Не получается. Еще не время. Просто ты не будешь, так бывает, значит надо еще подождать". Развел руками. Тогда я поняла, что такое использование людей в шоубизнесе и кидалово,

В 2022 году певица попала в несколько скандалов – сначала из-за баллов для Польши на Евровидении, впоследствии – из-за высказываний в сторону сообщества ЛГБТК+. Артистку обвиняли в гомофобии, однако она остается на своей позиции и хочет, чтобы ее мнение также уважали.

9 февраля 2023 года Ирина Федишин сообщила, что потеряла брата. Роман Климкович погиб на фронте. Артистка и семья защитника не могут его похоронить, ведь тело находится на оккупированной территории.

Личная жизнь Ирины Федишин

Ирина Федишин и Виталий Човник познакомились на одном из концертов в Ивано-Франковске, где девушка выступала, а парень был ведущим. В то время Виталий был студентом духовной семинарии, но встреча с Ириной изменила его жизнь.

Они стали не просто творческим тандемом, но и романтической парой. 29 июля 2006 года Виталий и Ирина поженились. Муж делал все, чтобы продвигать карьеру любимой – занимался как рекламой, так и менеджментом и логистикой.

В 2012 году у супругов родился сын Юрий, а еще через 4 года – Олег. Во многих интервью певица подчеркивала, что воспитывает детей в традиционных ценностях.

В последнее время Ирина Федишин не скрывает, что не против снова стать мамой. В клипе на песню "Секрет" она зашифровала свое желание, представ с округлым животиком. Но пока она не является беременной.

Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип – это своего рода ссылка на то, чтобы наша мечта осуществилась,

Где сейчас Ирина Федишин?

Позиция Ирины Федишин никогда не вызывала сомнений. Она поддерживала украинских военных как в 2014 году, так и сейчас продолжает этим заниматься. С начала полномасштабной войны певица и ее муж создали благотворительный фонд. У них нет команды или помощников – супруги обрабатывают запросы военных самостоятельно.

В мае 2025 года Ирина Федишин рассказала, что собрала более 111 миллионов гривен для Сил Обороны Украины. Это не только машины – артистка закупает для защитников рации, дроны, военную амуницию и тому подобное.

5 декабря, в День волонтера, Ирину Федишин (и других украинских волонтеров) наградили знаком отличия "Золотое сердце". Звезда отправила на передовую около 400 авто.

Артистка продолжает выпускать новые песни и выступать с концертами. В конце ноября Ирина Федишин объявила новый масштабный тур по Америке. Прямо сейчас певица выступает в разных городах и штатах с новым рождественским шоу "Украина колядует 2025 – 2026".