"Не разбрасывай": Леся Никитюк показала подросшего сына и рассказала о его шалостях

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась новыми снимками со своим годовалым сыном Оскаром. Звезда показала совместный снимок с малышом и рассказала о его воспитании и первых детских шалостях.

Телеведущая устроила импровизированную фотосессию с сыном во дворе дома своих родителей в Хмельницком. Для съемки в инстаграм Никитюк и ее первенец выбрали одинаковую одежду – объемные свитера в сине-белую полоску.

Хотя знаменитость продолжает скрывать лицо мальчика от публики, позируя спиной или боком к камере, на опубликованных фотографиях видно, что он заметно подрос.

Также ведущая призналась, что Оскар становится все более активным и иногда шалит. В частности, она показала последствия перекуса малыша, опубликовав фото разбросанных по полу кусочков еды с подписью: "Когда дала ребенку яблочко".

Леся Никитюк собирает яблоко после сына / фото из инстаграма

Кроме того, Никитюк опубликовала список фраз, которые вынуждена чаще всего повторять сыну в течение дня. Из слов звезды становится понятно, что мальчик активно исследует все вокруг, поэтому ей часто приходится его контролировать.

Леся Никитюк с сыном / фото из инстаграма

Самые распространенные фразы за день сейчас: кака, не беги туда, ну зачем ты ему хвост крутишь, скоро будем спать, не разбрасывай, сам сам, это табуретка, а не машина,

– перечислила телеведущая.

Леся Никитюк с сыном / фото из инстаграма

Кстати, Леся Никитюк призналась, как работала на 8 месяце беременности. Ей удалось сохранить тайну настолько хорошо, что о ее нежном состоянии никто не догадывался.